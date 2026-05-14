Guía de Catar para el Mundial 2026: las cosas solo pueden ir mejor

Catar se convirtió en el peor equipo local de la historia de los Mundiales al caer en sus tres partidos de la fase de grupo en 2022. Para esa edición será la primera vez que se clasifican por mérito deportivo y tendrán la oportunidad de demostrar que en este tiempo han mejorado.

Es uno de los pocos equipos que seguramente no sufrirá el tremendo calor del verano en Norteamérica. De todos modos, le tocó jugar en sedes relativamente templadas, como San Francisco, Seattle y Vancouver.

Pasar de fase es el objetivo. No es imposible, pero, tampoco son los favoritos para lograrlo.

El camino hacia el Mundial 2026

Récord en las eliminatorias: 10V-3E-5D

Goles a favor / en contra: 37/28

Máximo goleador: Almoez Ali (12)

Máximo asistidor: Akram Afif (11)

Catar tuvo que superar tres rondas en la fase de clasificación asiática. Disputó un total de 18 partidos y aseguró su presencia en el Mundial 2026 con una victoria de 2-1 ante sus vecinos, los Emiratos Árabes Unidos.



Cinco derrotas no le impidieron lograr el objetivo, pero este verano tendrán rivales de una calidad claramente superior y deberán ajustar detalles si quieren tener opciones.

El calendario

Rival Fecha Estadio SUIZA 13/6 Levi’s Stadium CANADÁ 18/6 BC Place BOSNIA Y HERZEGOVINA 24/6 Lumen Field

Entrenador: Julen Lopetegui

Qatar v Tunisia - FIFA Arab Cup 2025 | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debutante

Tiempo a cargo del equipo: desde mayo del 2025

Lopetegui era el entrenador de España para el Mundial 2018, pero la Federación lo despidió días antes del debut al hacerse público un acuerdo para ir fichar con el Real Madrid inmediatamente después de que acabara el torneo.

Luego tuvo algunos pasos irregulares por diferentes clubes. Su etapa más exitosa se dio en el Sevilla, donde llevó al club a ganar una nueva UEFA Europa League.

¿Cómo juega Catar?

Formación preferida: 4-2-3-1, 4-3-3

Estilo: basado en la posesión

Fortalezas: juego de equipo

Debilidades: son algo predecibles y les falta fondo físico

Catar ha importado su identidad futbolística desde España. El entrenador anterior, Félix Sánchez, jugó un rol muy importante en el desarrollo del fútbol en el país del Golfo por muchos años. Tras el Mundial 2022 dio un paso al costado, pero la identidad se mantuvo. Lopetegui es el cuarto entrenador español de la selección catarí en los últimos años. Los otros dos fueron portugueses.

La influencia española está impregnada en el estilo de posesión, pases y paciencia. En el ámbito continental, la estrategia ha dado frutos. Conseguir resultados en el plano mundial es la asignatura pendiente.

Los jugadores a seguir

Al Gharafa v Al Sadd - Amir Cup Final | Simon Holmes/GettyImages

Factor X: Akram Afif es la estrella del fútbol local. Ganó múltiples títulos de liga con el Al Sadd, liderando la tabla de goleadores y asistencias en diferentes temporadas. Fue elegido el Mejor Futbolista de Asia en 2024.

Revelación: para que el goleador Afif se pueda lucir, se necesita también tener a alguien en la elaboración del juego. Ese es el rol del mediocampista de 22 años Mohamed Al-Mannai, quien fue elegido el Mejor Jugador sub 23 por la Federación de Catar en la temporada 2024-25.

La equipación que usará el conjunto catarí

Equipación de Catar para la Copa del Mundo | Adidas

El diseño de Adidas para Catar es simple, pero tiene mucha clase.

La camiseta se inspira en el diseño de la bandera nacional, mientras que la equipación alternativa ofrece un estilo vintage que sin duda conectará con aficionados de todo el mundo.

Posible alineación titular

Posible XI de Qatar | FootballUser

Lopetegui convocó a 49 jugadores distintos en solamente un año y tendrá mucho trabajo al reducir la lista para el Mundial 2026.

El goleador Almoez Ali tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras lesionarse en noviembre, pero estuvo a disposición del entrenador para la fecha FIFA de marzo. Al Haydos and Hatem, ambos de 35 años, pueden aportar experiencia, pero parece poco probable que sean titulares.

Akram Afif es la carta ganadora, el goleador y una amenaza constante para cualquier rival.

Estado de forma actual

Catar sufrió la canelcación de sus partidos amistosos contra la selección de Argentina y de Serbia debido a la guerra.

Tras la euforia de vencer a los Emiratos Árabes Unidos en octubre pasado y asegurar su plaza para el Mundial 2026, el final de 2025 fue de pesadilla con la eliminación en la fase de grupos de la Copa Árabe de la FIFA, a disputarse en casa. Aunque son los campeones continentales vigentes, parece que ha pasado mucho tiempo desde que ganaron la Copa Asiática del 2023.

¿Qué podemos esperar de los aficionados cataríes?

Catar tiene apenas 3 millones de habitantes. La población crece al mismo ritmo que el estatus de Doha como metrópoli ultra moderna, pero cerca del 80% de los residentes del país del Golfo son extranjeros.

El apoyo no será masivo como hace cuatro años cuando disputaron la Copa del Mundo en casa y la afición no destaca por ser la más creativa o apasionada.

Lo que el país espera

Catar tiene grandes ambiciones en prácticamente todo lo que se propone como país. El fútbol ha crecido mucho en los últimos años, pero siguen lejos de la elite. Ganar un partido por primera vez en las justas mundialistas sería un premio para esta selección y si hace cuatro años no parecían estar preparados para eso, ahora sí es una expectativa real. La presión para lograrlo recaerá en esta generación de jugadores.

En los últimos años, a Catar le ha costado mucho conseguir resultados contra equipos fuera de su zona de confort, que sería la región del Golfo o el continente asiático en general. Se destaca la sorpresiva victoria ante México en la Copa Oro 2023 de CONCACAF a la que fueron como invitados.

Sus rivales serán Suiza, Canadá, y Bosnia y Herzegovina. ¿Podrán derrotar a alguno?

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Arabia Saudí.

La estadística que los define: solo dos victorias en 11 partidos bajo el mando de Julen Lopetegui

Si las cosas van mal: dependencia total en pocos jugadores, como Akram Afif

¿Qué dirán todos si Catar queda eliminada pronto? Nadie estará sorprendido.