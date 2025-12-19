¿Qué beneficios obtiene Cruz Azul tras el fichaje de Cambindo por León?

Cruz Azul obtiene un beneficio económico relevante gracias al reciente movimiento de Diber Cambindo dentro del mercado de la Liga MX. El delantero colombiano fue transferido de Necaxa al Club León en una operación definitiva que, sin involucrar directamente a 'La Máquina' en lo deportivo, sí deja ganancias claras en el plano financiero.

La negociación entre Necaxa y León se cerró por una cifra total de cinco millones de dólares, monto que refleja el valor que el atacante ha ganado tras su paso por el fútbol mexicano. Cambindo, con actuaciones consistentes, despertó el interés de los esmeraldas, que decidieron apostar fuerte por su fichaje.

⚽: El Club León cerró la negociación para adquirir en compra definitiva al delantero Diber Cambindo, cuyos derechos federativos estaban distribuidos de la siguiente manera: 60% al Cruz Azul, 30% de Rayos y 10% Independiente del Valle. El costo de la transferencia fue de 5… pic.twitter.com/kc6sn4K49s — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) December 18, 2025

En este escenario aparece Cruz Azul como un actor clave. Al momento de la transferencia, el club cementero conservaba el 60 por ciento de los derechos federativos del jugador, porcentaje heredado de operaciones anteriores. Esto permitió a la institución capitalizar el movimiento pese a no ser protagonista directo de la negociación final.

De acuerdo con la estructura del acuerdo, Cruz Azul decidió vender el 30 por ciento de su carta en esta operación. Esa fracción representa un ingreso directo de 1.5 millones de dólares para las arcas celestes, una cifra significativa en un mercado donde cada ajuste financiero puede impactar la planificación deportiva.



Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2023 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El beneficio no se limita únicamente al ingreso inmediato. Cruz Azul mantiene todavía un 30 por ciento de los derechos de Cambindo, lo que abre la puerta a futuras ganancias si el delantero vuelve a moverse, ya sea dentro del fútbol mexicano o en una eventual transferencia al extranjero.

Este tipo de operaciones confirman una estrategia que el club ha aplicado en los últimos años: asegurar porcentajes de cartas como mecanismo de protección financiera. Aunque Cambindo no logró consolidarse plenamente con la camiseta celeste, su proyección terminó traduciéndose en un activo rentable para la institución.

Para Cruz Azul, este ingreso llega en un momento clave, con un mercado de invierno activo y la necesidad de equilibrar finanzas mientras se buscan refuerzos puntuales. La venta parcial de Cambindo no compromete la planificación deportiva inmediata y, al mismo tiempo, ofrece margen de maniobra económica.