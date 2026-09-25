¿Qué castigo podría recibir el Manchester City tras ser declarado culpable por no cumplir las normas financieras?

El Manchester City fue declarado culpable en 114 de las 115 acusaciones por presuntas infracciones financieras cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18, según el expediente presentado por la Premier League en 2023.

La decisión estuvo a cargo de una comisión independiente, tras un proceso que se prolongó durante varios años. Por el momento, el fallo no fue publicado en su totalidad y todavía resta conocer la sanción que recibirá el club.

EXCLUSIVE: Manchester City have been found guilty on almost all of the charges relating to breaches of the Premier League’s financial regulations.



The sanctions have not been decided, with all possibilities remaining on the table, and City are expected to appeal.



City have been… pic.twitter.com/mDHRcFDfiQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 25, 2026

Las acusaciones incluían la supuesta falta de información financiera precisa, irregularidades en los pagos a jugadores y entrenadores y posibles incumplimientos de las normas económicas de la UEFA y de la propia competencia inglesa. Además, el organismo cuestionó la colaboración del City durante el desarrollo de la investigación.

¿Qué sanciones puede recibir el Manchester City?

La regla W.51 de la Premier League contempla distintas medidas disciplinarias ante infracciones de su normativa, entre ellas una amonestación, multas económicas, la deducción de puntos o incluso la expulsión de la competencia y el descenso de categoría. Además, según la regla W.51.7, el panel puede combinar diferentes sanciones o imponer otras medidas que considere apropiadas.

La normativa también permite que una deducción de puntos tenga carácter retroactivo, aunque todavía no existe una decisión sobre qué castigo recibirá el club ni sobre cómo se aplicaría.

Este último escenario resulta especialmente relevante por los títulos conquistados durante el período investigado. Entre las temporadas involucradas, el City ganó tres Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga y una Community Shield. Una eventual aplicación a posteriori de la sanción podría abrir la discusión sobre esos campeonatos, aunque la retirada de títulos no fue confirmada como sanción.

El City mantiene su postura

Manchester City v Inter Milan UEFA Champions League Final 2023 | Tom Jenkins/GettyImages

Desde que las acusaciones salieron a la luz, el club negó haber cometido las infracciones y sostuvo que contaba con pruebas para defender su posición. Tras conocerse el fallo, la directiva volvió a remarcar que el procedimiento todavía continúa y que existen elementos pendientes de resolución. Además, se espera que presente una apelación contra la decisión de la comisión independiente.

De esta manera, el veredicto sobre las 115 acusaciones no representa todavía el final del caso. El próximo paso será conocer la sanción y, posteriormente, el resultado de la eventual apelación. Recién entonces podrá determinarse el impacto definitivo que tendrá el expediente sobre el presente y el historial del conjunto inglés.