¿Qué equipo es favorito para ganar la Premier League 2025/26 tras la jornada 6, según la Inteligencia Artificial?

La temporada 2025/26 de la Premier League apenas lleva seis jornadas disputadas, pero la batalla por el título ya empieza a tomar forma. Entre sorpresas y tropiezos inesperados, así como remontadas épicas y goles en tiempo de descuento, los equipos candidatos a la corona comienzan a perfilarse en lo más alto de la clasificación.

El vigente campeón, el Liverpool, sigue siendo el gran referente de la contienda; no obsatnte, su reciente derrota frente al Crystal Palace, el pasado sábado, ha encendido las alarmas. Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta aprovechó la oportunidad y con una espectacular remontada en la casa del Newcastle United, St James Park, se ha colocado a tan solo dos puntos del liderato.

De hecho, la diferencia entre los siete primeros clubes de la tabla de posiciones es de apenas cinco unidades, lo que refleja la feroz competitividad en este mes y medio de calendario en la máxima categoría del balompié inglés.

En consecuencia, la supercomputadora de Opta ya se animó a proyectar lo que podría ocurrir de aquí al final de campaña. Pues según los cálculos de la afamada empresa de estadísticas y datos deportivos, la cual está avalada por FIFA y UEFA, el Liverpool conserva las mayores probabilidades de repetir título, con un 48.03% de opciones, y una proyección de 78.67 puntos al término de esta Premier.

Pese a dicho pronóstico, gran parte de los buenos resultados del conjunto que entrena Arne Slot han llegado debido a goles en los instantes finales, motivo por el cual queda la sensación de que los Reds todavía deben mejorar.

A su vez el Arsenal, que viene de tres subcampeonatos consecutivos, aparece como segundo candidato a la corona. Los de Arteta cuentan con un 32.31% de probabilidades de poner fin a su larga sequía liguera, con una proyección de 75.49 unidades. Eso sí, los Gunners parecen cada vez más maduros y decididos a dar el último paso que les ha faltado en temporadas anteriores.

Mientras tanto, el Manchester City completa el podio de aspirantes. El equipo de Pep Guardiola, actualmente es séptimo en la tabla, a cinco puntos de la cima, razón por la que apenas alcanza un 10.33% de opciones de levantar el trofeo, con un estimado de 67.90 unidades tras 38 jornadas.

En definitiva, la Premier League promete otro curso lleno de emoción y en el que cada tropiezo puede cambiar el panorama de la clasificación. Es cierto que los números siguen favoreciendo al Liverpool, pero el Arsenal se mantiene al acecho y el City no ha dicho su última palabra.

