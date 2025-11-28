¿Qué equipo ganará la MLS Cup? Los finalistas por conferencia—Rankeados

Los playoffs de la MLS Cup 2025 entran en su etapa decisiva y los equipos ya sueñan con la gloria del 5 de diciembre. El Vancouver Whitecaps, el San Diego FC, el Inter Miami y el New York City FC son los clasificados a la ronda final, cada uno con argumentos sólidos para ilusionarse con el campeonato.

Entre los cuatro participantes, solo uno sabe lo que es levantar el trofeo Philip F. Anschutz. Los otros tres buscan hacerlo por primera vez. Los próximos dos partidos prometen espectáculo para toda la liga. Sports Illustrated clasificó a los equipos según sus posibilidades de conquistar el título más importante del fútbol estadounidense.

4. New York City FC

Philadelphia Union v New York City FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Adam Hunger/GettyImages

El New York City FC ha tenido una buena temporada, pero ganar la MLS Cup sería superar cualquier expectativa. Su clasificación ante el Philadelphia Union se sustentó en la actuación del arquero Matt Freese, quien realizó cuatro atajadas decisivas para sostener el 1-0 con gol de Maxi Moralez.

Freese deberá contener a Lionel Messi, autor de seis goles y seis asistencias en la postemporada, si quieren llegar a la final. La ausencia de Alonso Martínez —lesionado con su selección— complica el panorama.

Aun así, NYCFC está mejor equipado para enfrentar al Inter Miami que Nashville o Cincinnati. Si avanza, lo espera otro duro partido ante el Vancouver Whitecaps o el San Diego FC, nuevamente como visitante.

3. San Diego FC

San Diego FC v Minnesota United - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Orlando Ramirez/GettyImages

El San Diego FC es un gran equipo y el mejor debutante en la historia de la MLS, pero no es el favorito al título pese a ser el número uno del Oeste. El Portland Timbers demostró que se le puede competir, y San Diego ha rendido peor en casa que fuera, algo inusual que podría pesar ante Vancouver.

Tras sufrir en la primera ronda y batallar ante la propuesta de Minnesota United, ahora enfrenta un duelo de estilos similares. Anders Dreyer, Novato del Año, suma cuatro goles y dos asistencias en los playoffs tras una temporada regular brillante.

El técnico Mikey Varas busca convertirlos en el segundo equipo de expansión en ganar la MLS Cup y el cuarto líder del Oeste en llegar a la final de conferencia en dos décadas.

2. Vancouver Whitecaps

Vancouver Whitecaps FC v Los Angeles Football Club - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Vinnick/GettyImages

El Vancouver Whitecaps tiene una ventaja clave: ya ganó un título este año, su cuarto campeonato canadiense consecutivo. Ese impulso, sumado a las ganas de revancha tras el 5–0 sufrido ante Cruz Azul en la final de la Concacaf Champions Cup, los convierte en un rival peligroso.

Llegan en plena forma tras eliminar al LAFC en penales, vengando sus eliminaciones en 2023 y 2024. Con Thomas Müller como líder emocional, el regreso de Ryan Gauld y la recuperación goleadora de Brian White, hay motivos para creer, incluso sin el suspendido Tristan Blackmon.

El esquema del técnico Jesper Sørensen ha sido su brújula, y recuperar titulares les da un impulso enorme. Si avanzan, podrían jugar ante más de 54,000 aficionados contra NYCFC, o volver a enfrentar al Inter Miami, al que ya vencieron dos veces este año.

1. Inter Miami

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Dean/GettyImages

Lionel Messi y sus viejos conocidos del Barcelona están encaminados. El argentino firmó la mejor temporada ofensiva en la historia de la liga y mantiene intacto su apetito competitivo.

Si se queda sin título, sería apenas la segunda vez en su carrera que termina un año sin un trofeo colectivo, algo que solo ocurrió en 2020. Messi sumó 29 goles y 19 asistencias en la temporada regular y seis goles y seis asistencias en playoffs. Busquets y Alba también han elevado su nivel en los momentos clave.

Aunque Javier Mascherano cometió errores tácticos durante el año, el equipo ha retomado el rumbo, en parte por su decisión de apostar por Mateo Silvetti junto a Messi, en lugar de Luis Suárez.

Superar al New York City FC no será tan sencillo como sus rondas anteriores, pero el Inter Miami es el favorito absoluto para ganar la MLS Cup y despedirse de Chase Stadium con un título.