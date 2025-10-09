¿Qué equipo podría traer de regreso a la Liga MX a Martín Anselmi?

Hablar de la salida de Martín Anselmi de Cruz Azul está de más, pues para nadie es un secreto que la misma fue un rotundo caos. Siendo el caso, se esperaba que el técnico pudiese incluso recibir una especie de veto dentro de la Liga MX por la forma en la que firmó su baja de La Noria, algo que no ha sucedido.

De hecho, desde que Martín fue cesado por el Porto, el ruido ha comenzado a posicionar un posible regreso del entrenador a México en el corto plazo. En este espacio hemos informado que algunos clubes de la Liga MX han llamado al entorno de Anselmi para sondear su posible fichaje, uno de ellos, los Pumas de la UNAM.

Azteca Deportes confirma que ante las dudas del club de la capital del país con Efraín Juárez, la directiva felina se contactó con el manejo de Anselmi para valorar su llegada. El interés no fue más allá debido a que el mismo entrenador habría negado cualquier vía de fichar con el conjunto de la UNAM.

La fuente afirma que si bien Anselmi está abierto al cien por ciento a regresar a la Liga MX, quiere hacerlo con un equipo de máximo nivel. El entrenador entiende que los Pumas no son tal. La información añade que el deseo de Martín es el de tomar a los Rayados de Monterrey en algún punto.

Anselmi sabe que, si Doménec Torrent no da los resultados prometidos: es decir, títulos, en algún punto será cortado de la plantilla.

Por ende, el argentino prefiere esperar un poco más para definir si dicho escenario se puede cumplir. De ser el caso, entonces presentará su proyecto a la directiva de Monterrey, entendiendo que, con su modelo de trabajo y el potencial financiero del club, ambas partes pueden llegar lejos.

