Está por cerrarse la fase regular de la Major League Soccer: quedan tres puntos en disputa y muchas emociones aún por desarrollarse. El próximo sábado 18 de octubre se definirá todo en el denominado Decision Day, momento en el que todos los equipos de la Conferencia Este y Oeste se enfrentarán en un mismo horario para definir quién avanza y cómo a la siguiente ronda.

Del lado Este, todo está medianamente definido y es que el Philadelphia Union terminará sí o sí como primer puesto ya que hoy tiene 66 puntos y sus más cercanos seguidores son Cincinnati y el Inter de Miami, que suman 62 unidades y disputarán la posibilidad de terminar en segunda o tercera plaza, según sus resultados.

Here's how things stand in the East heading into Decision Day: pic.twitter.com/6JR01a0QNa — Major League Soccer (@MLS) October 13, 2025

Por el otro lado, la situación se torna todavía más pareja y es que aunque Vancouver llegará a dicho encuentro como superlíder, de caer y si San Diego FC consigue una victoria, los echaría de la cima para ellos meterse en dicha posición.

Everything to play for on Decision Day. 😤 pic.twitter.com/MH55n3T2UW — Major League Soccer (@MLS) October 13, 2025

¿Qué es el Decision Day de la MLS?

Este tan mencionado momento no es más que la última jornada de la temporada regular de la Major League Soccer, en donde todos los equipos juegan al mismo tiempo en búsqueda de sumar tres puntos y así buscar meterse entre los mejores clasificados de cada una de las conferencias.

Está jornada se llevará a cabo el 18 de octubre, siendo los del Este los primeros en verse las caras a las 18:00 horas del Este de Estados Unidos, para tres horas más tarde darle paso a los equipos del Oeste para medirse frente a frente y así cerrar la fase regular.

En el Este ya están clasificados Philadelphia Union, Cincinnati, Charlotte FC, New York City FC e Inter Miami y en el Oeste ya se encuentran con boleto en mano San Diego FC, Minnesota United, Vancouver Whitecaps y el LAFC.