¿Qué es el FIFA Pass?

Estados Unidos presentó oficialmente el FIFA Pass, un sistema que permitirá a los aficionados con boletos para el Mundial 2026 obtener citas priorizadas para tramitar su visa. El anuncio se realizó el 17 de noviembre de 2025 en la Casa Blanca junto a FIFA.

El programa, denominado “FIFA Priority Appointment Scheduling System”, busca reducir los tiempos de espera para miles de fanáticos que viajarán al torneo. Aunque acelera la cita, el mecanismo no garantiza la aprobación del visado, que seguirá sujeto a la revisión habitual.

El funcionamiento es sencillo: tras comprar boletos oficiales del Mundial mediante los canales de FIFA, el aficionado recibirá acceso al portal del FIFA Pass. Ahí podrá solicitar una cita adelantada para su entrevista en embajadas o consulados de Estados Unidos.

El Departamento de Estado confirmó que el sistema operará desde comienzos de 2026. Una vez dentro del portal, el solicitante avanzará en la agenda de citas, superando tiempos que en algunos países pueden tardar meses.

El beneficio aplica únicamente a quienes hayan adquirido entradas oficiales y requieran visa para ingresar a Estados Unidos. Los viajeros de países con acceso a ESTA o con visas vigentes no necesitarán usar el FIFA Pass.

Pese a la prioridad en la cita, todos los requisitos tradicionales siguen vigentes. Los aspirantes deben completar el formulario DS-160, pagar las tarifas correspondientes y presentarse a la entrevista consular con la documentación requerida.

Entre los documentos clave se encuentran un pasaporte válido, comprobantes de solvencia, información de viaje y, por supuesto, la compra verificada de boletos para el Mundial, elemento indispensable para acceder al sistema.

El programa fue celebrado por autoridades estadounidenses y por Gianni Infantino, quien destacó que la medida facilitará la llegada segura y ordenada de aficionados al Mundial más grande de la historia.

Con esta iniciativa, Estados Unidos busca agilizar el flujo de viajeros durante un evento que reunirá a millones de personas. El FIFA Pass se convierte así en una herramienta estratégica para garantizar una experiencia más ágil rumbo a 2026.