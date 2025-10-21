¿Qué es el Wildcard en la MLS?

Se terminó la Fase Regular de la Major League Soccer y ya sabemos quiénes son los equipos clasificados a los playoffs, sin embargo, hay que esperar para completar esta selecta lista, ya que está por jugarse el Wildcard, la última oportunidad para que cuatro equipos busquen un boleto a postemporada.

Nueve equipos de la Conferencia Este y nueve equipos de la Conferencia Oeste iniciarán su camino rumbo a la gran final del balompié estadounidense, misma que se celebrará el sábado 6 de diciembre en una sede y horario aún por definir.

San Diego FC y Philadelphia Union fueron los equipos mejor clasificados en sus respectivas conferencias, mientras que Timbers, Real Salt Lake, Chicago Fire y Orlando City, disputarán los afamados juegos de comodín, para ver quien enfrenta a los mejores reankeados de esta campaña.

¿Qué es el Wildcard de la Major League Soccer?

Este juego es la última oportunidad para que los últimos dos equipos de cada grupo, llámese el octavo y noveno puesto, jueguen un partido a matar o morir y el ganador clasifica en automático como el peor clasificado, enfrentándose así contra el mejor rankeado de cada zona.

Este encuentro tiene sus propias reglas, ya que de terminar empatados por cualquier marcador en tiempo regular, se pasará directamente a la tanda de penales, la cual es conforme a reglamento: cinco disparos y el que mayor cantidad anote, avanzará.

¿Cuándo se juega el Wildcard de la MLS 2025?

Estos dos encuentros que se disputan a un solo juego, tendrán cita este miércoles 22 de octubre, primero con el duelo entre el Chicago Fire contra Orlando City y posteriormente con el enfrentamiento entre Timbers y Real Salt Lake.

Chicago Fire vs Orlando City

SeatGeek Stadium

Miércoles 22 de octubre

20:30 horas (este de EEUU), 18:30 horas (México) y 02:30 horas (día después en España)

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la semana 19, ahí el Fuego derrotó los Leones tres goles por uno, con una destacada participación del futbolista belga Hugo Cuypers, quien marcó dos tantos que valieron tres puntos en ese momento.

Timbers vs Real Salt Lake

Providence Park

Miércoles 22 de octubre

22:30 horas (este de EEUU), 20:30 horas (México) y 04:30 horas (día después en España)

En este encuentro hay poca historia que escribir en lo que va de la campaña 2025 y es que en las dos ocasiones en que se enfrentaron, solo hicieron un gol, este fue obra de los Royals el 16 de julio cuando derrotaron por la mínima a los Madereros.