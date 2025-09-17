¿Qué es la zona DOGSO y que explica la polémica por la expulsión de Huijsen con Real Madrid?

El Real Madrid se llevó los tres puntos del Reale Arena en su última salida liguera, pero no por llevarse el botín de San Sebastián dejó de generarse revuelo. Y es que los de Xabi Alonso se impusieron a la Real Sociedad contando con un jugador menos durante una hora de partido por la expulsión, con roja directa, de Dean Huijsen

Marta Frías, portavoz del CTA, fue la que concedió las explicaciones oportunas. Dijo así: “Esta jugada nos muestra la diferencia entre un ataque prometedor y una ocasión manifiesta de gol. El concepto clave es la presencia de un segundo defensor que puede cambiar la sanción entre amarilla y roja directa. El árbitro muestra roja directa. Si consideramos que el segundo defensor puede llegar a disputar el balón, la sanción sería amarilla por ataque prometedor", y agregó: "Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacia imposible la disputa, se trata de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión. El VAR sólo interviene en errores claros, obvios y manifiestos. Esta jugada entra dentro de lo que denominamos lances grises, aquellos que admiten más de una interpretación. La decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir".

¿Qué es lo que dirime que sea o no una ocasión manifiesta de gol?

La respuesta la encontramos en la zona DOGSO. Este concepto nace con una norma creada en el año 2017. Se trata del acrónimo en inglés de Denying an Obvius Goal Scoring Opportunity (Negación de una evidente oportunidad de gol) y se trata de una zona del campo en la que una acción puede transformarse en una oportunidad clara de gol.

Cabe aclarar que ni todo lo que ocurra en esta zona puede ser considerado ocasión clara de gol, ni todas las infracciones que ocurran en tal zona tendrán el mismo castigo. “Este Comité entiende que no se cumple el 100% de los criterios para DOGSO y que la sanción más ajustada hubiera sido amarilla”. Oyarzabal se iba en dirección portería y se encontraba en la zona DOGSO, pero el CTA entiende que es clave la cercanía de Militão.

Real Sociedad v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

¿Qué pasó con Dean Huijsen?

Le dieron una sola jornada de suspensión, por lo que se pierde el encuentro de este sábado ante el Espanyol en el Santiago Bernabeu y estará a disposición ante el Atlético de Madrid por la jornada 7.