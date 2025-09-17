¿Qué está pasando entre Gignac y los Tigres?

Juzgar lo hecho por André Pierre Gignac dentro de los Tigres sería un perdida de tiempo. Es claro que el francés es por mucho el mejor jugador en la historia del cuadro de la UANL. Gran parte de los logros del club se ha conseguido en gran medida al enorme aporte del galo desde su llegada.

Sin embargo, el tiempo golpea a todos. André es una leyenda del cuadro felino y de la Liga MX, sin embargo, la veteranía le ha frenado. El francés viene sufriendo cúmulo de lesiones que no le permiten rendir dentro de lo esperado en el terreno de juego, ahora, Gignac sumará una ausencia más.

Gignac no hace el viaje y no es por un tema físico ni nada por el estilo. Horas complicadas las que se viven al interior de Tigres… pic.twitter.com/nTahrRELYP — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) September 16, 2025

Tigres anunció que el francés no ha realizado el viaje con el resto del plantel a Guadalajara para el cruce en contra de Chivas. El club afirma que el delantero ha sufrido un golpe que no le permite tener movilidad con total normalidad, por lo que la decisión es darle descanso.

Inter Miami CF v Tigres UANL - Leagues Cup Quarter Finals | Leonardo Fernandez/GettyImages

Sin embargo, fuentes cercanas al cuadro de la UANL afirman que esta versión es irreal. André no presentaría ningún tipo de lesión y la medida es cien por ciento deportiva. Se entiende que la relación entre la directiva y el jugador es compleja y está a nada de romperse.

El reporte asegura que en Tigres saben que renovar a Gignac fue un total error. El francés está dentro de la plantilla sin aportar nada actualmente, quemando además una plaza de no formado en México. Estas ausencias, son un aviso de que la institución buscará su salida en enero.

