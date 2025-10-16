¿Qué está pasando entre Sebastián Córdova y Tigres?

El presente de Sebastián Córdova con los Tigres está siendo complejo. El mexicano no tiene los minutos deseados desde que Guido Pizarro es el técnico del cuadro de los de la UANL. Siendo el caso, el jugador ya comienzan a planificar un futuro fuera del equipo del norte del país.

La relación entre el ex América y el equipo de la Liga MX ha ido de más a mucho menos. Sumado a que el cuerpo técnico le tiene relegado, ahora el área deportiva hace lo propio, pues no están nada conformes con la posibilidad de que el jugador se marche en calidad de agente libre en enero.

Al parejo, tenemos un plantel de 25 jugadores. Trabaja al parejo, le ha tocado jugar e igual a otros compañeros. Lo que pasa en el campo habla y es por lo que se toma la decisión (de jugar o no). Tiene una situación contractual que tiene que resolver él y la institución. Guido Pizarro

Guido Pizarro, técnico de los felinos afirma que el mexicano es contemplado a la par del resto de la plantilla. Sin embargo, fue el mismo entrenador quien no ocultó que hay un tema entre Córdova y la directiva, que está relegando de los trabajos al media punta.

Más allá de las declaraciones de Pizarro, días atrás se filtraron imágenes de Sebastián trabajando por separado del resto del equipo. Ahora, la declaración de Guido donde afirma tensión del '17' con la directiva, confirma que Córdova está recibiendo castigo por parte de la gerencia ante su negativa de renovar.

Tigres ofreció a Sebastián un par de semanas atrás su oferta final de renovación. Ahora mismo el mexicano no ha dado respuesta al club. Sin embargo, se entiende que el jugador no aceptará la misma y dejará el equipo a final de año.

