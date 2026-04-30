¿Qué exige Matías Almeyda para regresar a la Liga MX?

Como el mismo técnico lo señaló, el Sevilla es el primer proyecto fallido en la carrera de Matías Almeyda. El club español ni siquiera le ha permitido completar el año de trabajo, algo que no le había pasado antes al entrenador en ninguna otra parte del mundo.

De momento la leyenda de River Plate se mantiene calmo a la espera de un proyecto que le llene el ojo. Para nadie es un secreto que dentro de la Liga MX hay dos clubes que sueñan con la firma de Almeyda. Los equipos en cuestión son Cruz Azul y Monterrey, quienes ya saben cuánto dinero deberán soltar para firmar al argentino.

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Matías Almeyda podría regresar a la Liga MX rumbo al Apertura 2026, pero lo haría con una condición clara: convertirse en el técnico mejor pagado del futbol mexicano.



📰 De acuerdo con diario El Universal, el argentino ya fue contactado por Cruz Azul… pic.twitter.com/15gjdAECny — Futbol Total (@futboltotal) April 29, 2026

De acuerdo con El Universal Deportes, el entorno de Almeyda ya tuvo un primer sondeo inmediato con la gente de Cruz Azul. Durante el mismo, el club celeste fue informado que el técnico exige un sueldo de 5 millones de dólares por año para regresar a la Liga MX. Dicha cifra también aplicaría en todo caso para los Rayados.

Siendo así, tal sueldo colocaría a Almeyda como el entrenador mejor pagado dentro de la Liga MX. Dicho rol lo tiene hoy mismo Antonio Mohamed quien supera la barrera de los 3 millones de dólares anuales, seguido de André Jardine, quien al igual que el 'Turco', es el único que toca los 3 millones con América.

Pachuca v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Almeyda sabe que a nivel deportivo, tanto Cruz Azul como Monterrey le pueden dar plantes para ir a pelear por todo. Además, tendrá libertad para trabajar dentro de los niveles de exigencia internos que el técnico considere los ideales.

Siendo así, el entrenador ahora quiere asegurar un estilo de vida cómodo, ya sea en el norte o en la capital del país. Mismo que iría de la mano con un sueldo que pocos técnicos han cobrado en la historia de la Liga MX.

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