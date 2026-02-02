¿Qué falta para que João Pedro pueda llegar a Cruz Azul?

El mercado de fichajes coloca a Cruz Azul ante una decisión estratégica que, paradójicamente, no depende solo del club. João Pedro, actual delantero del Atlético de San Luis, es el nombre que encabeza la lista de refuerzos ofensivos, pero su llegada a La Máquina sigue condicionada a una sola variable: la voluntad final del futbolista.

La directiva cementera ya realizó las gestiones formales y dejó clara su postura. Cruz Azul está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del atacante, tasada en 5.5 millones de dólares, una cifra significativa dentro del contexto de la Liga MX. El mensaje hacia San Luis es claro: el club capitalino no busca negociar, sino ejecutar.

En paralelo, la propuesta contractual para el jugador es contundente. Cruz Azul le ofrece a Joao Pedro una mejora salarial cercana al triple de lo que actualmente percibe, además de un rol protagónico inmediato en un proyecto que busca recuperar protagonismo tanto en la liga local como en la Concacaf Champions Cup, donde las exigencias serán máximas.

Sin embargo, el movimiento no es automático. La decisión está completamente en manos del delantero, quien ha construido una relación sólida con el Atlético de San Luis. Su compromiso con el proyecto potosino, su continuidad deportiva y el respaldo recibido lo han convertido en una pieza identificada con el club, algo que pesa al momento de definir su futuro inmediato.

Desde el entorno del jugador se reconoce que existe una fuerte tentación por aceptar el reto de Cruz Azul. La magnitud institucional, la visibilidad mediática y la posibilidad de competir por títulos representan argumentos difíciles de ignorar, especialmente en una etapa de su carrera donde el crecimiento deportivo y económico se cruzan de forma inevitable.

En San Luis, por su parte, asumen la situación con pragmatismo. Saben que, al existir una cláusula de salida clara, el control no está del todo en sus manos. Aun así, valoran la lealtad que João Pedro ha mostrado hasta ahora y esperan que, de tomar la decisión de salir, lo haga con la misma profesionalidad que ha demostrado en la cancha.

Cruz Azul entiende los tiempos y la sensibilidad del escenario. No hay ultimátum público ni presión mediática desde el club; la directiva considera que el jugador debe sentirse convencido del paso que está por dar. Por ello, la operación avanza con discreción, aunque el interés es real y la estructura financiera está lista.

En los próximos días se espera una resolución definitiva. Si João Pedro acepta el desafío, La Máquina sumará a un delantero probado en la Liga MX y dará un golpe de autoridad en el mercado. Si no, Cruz Azul deberá activar alternativas, consciente de que, esta vez, el balón está en los pies del jugador.

