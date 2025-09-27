¿Qué le falta al Barcelona para poder volver a jugar en el Spotify Camp Nou?

El regreso del FC Barcelona a su casa sigue en pausa. El club había puesto toda la maquinaria en marcha para que el estreno de la fase 1A del nuevo Spotify Camp Nou se produjera este domingo ante la Real Sociedad. Sin embargo, el Ajuntament de Barcelona frenó el plan el pasado martes al denegar la Licencia de Primera Ocupación, un documento imprescindible para que se puedan abrir las puertas del coliseo azulgrana.

El proyecto contemplaba la presencia de 27.000 aficionados repartidos en las dos primeras graderías de tribuna y gol sur, con todas las medidas de confort y visibilidad adaptadas. El Barça daba por hecho que el estadio estaba preparado para recibir a los hinchas y hasta había organizado una visita para la prensa en la jornada previa. Pero el consistorio señaló que aún quedaban puntos críticos sin resolver, especialmente en lo relativo a la seguridad y evacuación de las instalaciones.

FBL-ESP-BARCELONA-STADIUM | JOSEP LAGO/GettyImages

La decisión no sentó nada bien en la directiva culé, que confiaba en dar el primer paso de un regreso progresivo al Camp Nou. Ahora todas las miradas se dirigen al 18 de octubre, fecha del próximo compromiso en casa frente al Girona, donde esperan ya contar con el permiso definitivo.

El Camp Nou, templo y símbolo del barcelonismo, tendrá que esperar unos días más para volver a vibrar. El reto está en convencer a las autoridades de que las nuevas medidas cumplen con los estándares exigidos. Hasta entonces, la espera continúa.