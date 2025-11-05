¿Qué lesión tiene Achraf y cuánto tiempo estará de baja con el PSG?

Achraf Hakimi y el PSG pueden respirar tranquilos. El jugador marroquí no pudo completar el partido de Champions del martes frente al Bayern Múnich después de una durísima entrada de Luis Díaz.

El lateral del equipo parisino abandonó el terreno de juego entre lágrimas y con evidentes signos de dolor y tuvo que salir del Parque de los Príncipes en muletas. Esta mañana se le han hecho las correspondientes pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión y, afortunadamente, no es tan grave como parecía en un principio.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

Según informan desde el diario AS, “el lateral del PSG sufre una rotura sindesmosis con leve afectación deltoideo en el tobillo izquierdo, por lo que deberá tener dos semanas inmovilizada la articulación y después pasar entre 4 y 6 semanas de rehabilitación hasta estar completamente listo”. En total, Achraf estaría dos meses fuera de los terrenos de juegos, por lo que no volvería a jugar hasta el próximo año. La buena noticia para el jugador es que ha conseguido evitar el quirófano.

¿Cuántos partidos se perderá con el PSG?

De confirmarse estos plazos, el lateral se perdería hasta ocho partidos con el PSG: dos de la Champions League frente al Tottenham y al Athletic Club, y los seis restantes de la Ligue 1.

El futbolista también podría perderse la Copa Africana de Naciones con la selección de Marruecos, que se celebra entre el 21 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Si la selección marroquí consigue superar la fase de grupos y clasificarse para los octavos de final, que comienzan el 3 de enero, entonces Achraf podría llegar a tiempo para jugar la segunda fase del torneo. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona y si Walid Regragui decide esperarle o no.

En enero se espera que Achraf ya vuelva a jugar, veremos si reaparece con el PSG o con la selección.

