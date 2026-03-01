¿Qué lesión tiene Cristiano Ronaldo y cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Se acerca el Mundial 2026, el cierre de la temporada en la Superliga Árabe para el Al-Nassr y, por supuesto, la histórica marca de los 1,000 goles en la carrera de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, todo indica que esta presión comienza a pasar factura al astro portugués, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 81 en el duelo ante el Al-Feyha, una situación que ha encendido las alarmas y generado inquietud tanto dentro como fuera del club.

El encuentro no comenzó como Ronaldo se esperaba y es que apenas a los 8 minutos del silbatazo inicial, Mohamed Simakan sufrió una falta dentro del área, ahí apareció el portugués para cobrar desde los once pasos, aunque para su mala fortuna el disparo salió desviado de la base del poste derecho del guardameta rival.

Ya en los albores del encuentro, la situación se encendió cuando las cámaras captaron a CR7 en el banquillo con hielo en la corva, instantes después de haber sido reemplazado, situación que de manera exprés, Jorge Jesus manejó como una simple fatiga muscular, pero que con el paso de las horas parece agravarse, a tal grado de que el lunes le realizarán una resonancia magnética para saber la gravedad de la posible lesión.

We keep growing together! Important win! pic.twitter.com/hsRc9nQk5R — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 28, 2026

Esta posible baja no solo afectaría a su actual club, sino también a la selección portuguesa, ya que el de Madeira busca meterse a su sexto Mundial, pero antes deberá sortear este tipo de infortunios que comienzan a pasarle factura por las mismas exigencias que él se impone.

¿Qué juegos se perdería Cristiano Ronaldo por su lesión?

Hasta el momento se han dado dos reportes, el primero que habla de la distención en la corva, el cual lo alejaría de las canchas por una semana acorde a su recuperación y el otro, que es el menos probable, nos dice que podría ser un desgarre y esto tarda comúnmente entre 3 y 5 semanas en ser rehabilitado en su totalidad.

Si el segundo caso, que es el más grave, llegara a confirmarse, el lusitano se perdería de tres a cuatro juegos con su actual club y el amistoso a celebrarse en la reinauguración del Estadio Azteca frente a la Selección de México, el cual se llevará a cabo el 28 de marzo.

Al-Wasl vs Al Nassr

Fecha y hora por confirmar

Champions League Árabe

Al Nassr vs Neom SC

7 de marzo

Superliga Árabe

Al Nassr vs Al-Wasl

Fecha y hora por confirmar

Champions League Árabe

Al Khaleej vs Al Nassr

14 de marzo

Superliga Árabe

México vs Portugal

28 de marzo

Amistoso internacional