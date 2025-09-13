El FC Barcelona se prepara para recibir al Valencia sin Lamine Yamal, debido a unas molestias en el pubis que han afectado al atacante durante toda la semana. El club anunció que no estará para el compromiso de LaLiga y queda la duda sobre si estará en el debut del equipo en UEFA Champions League contra el Newcastle el jueves.

"El jugador Lamine Yamal presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad para la vuelta a los entrenamientos", explicó el club en un comunicado de prensa.

Esta noticia cayó muy mal en el seno del Barça y así lo dejó ver el entrenador Hansi Flick en rueda de prensa. El extremo fue convocado con la selección española, estuvo en la goleada 3-0 frente a Bulgaria y 6-0 ante Turquía, a pesar de las molestias que tenía desde hace varios días.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 presenta molestias en el pubis que le impiden entrenar y jugar a día de hoy.



Su evolución marcará su disponibilidad para la vuelta a los entrenamientos. pic.twitter.com/3tbEdOtDIA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2025

"Se fue con molestias y regresó con dolores. En la selección le dieron analgésicos y aun así jugó 79 minutos en el primer partido y 73 minutos en el segundo. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos. Esto es lo que puedo decir, estoy triste", dijo el entrenador alemán.

El Barça viajará a Inglaterra con la duda de Yamal para enfrentar al Newcastle el jueves en el St. James Park, en lo que es el primer encuentro de la fase inicial de la edición 2025-2026 de la UEFA Champions Legue.

Luego de ese compromiso, el cuadro catalán volverá a casa para medirse con el Getafe, en un choque que podría marcar el regreso de Yamal si evoluciona bien en su recuperación.

El FC Barcelona es quinto en la clasificación de LaLiga, después de conseguir dos victorias y un empate en sus primeros tres choques de la temporada.