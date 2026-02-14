¿Qué lesión tiene Lionel Messi y podría perderse el inicio de la MLS 2026?

Lionel Messi sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo, según el comunicado oficial del Inter Miami CF emitido el 11 de febrero de 2026.

Esta lesión ocurrió durante un partido amistoso de pretemporada contra Barcelona SC en Ecuador el 7 de febrero de 2026, donde Messi anotó un gol y dio una asistencia, pero fue sustituido en el minuto 58 por molestias que persistieron después (el juego terminó empatado 2-2).

El club confirmó que Messi no participó en el entrenamiento del 11 de febrero tras pruebas médicas adicionales que validaron el diagnóstico. Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días. No se dio un plazo exacto de recuperación, pero se describe como una lesión que lo mantendrá fuera por un período corto, aunque con precaución para evitar complicaciones mayores (especialmente considerando el arranque de la temporada 2026 y el Mundial 2026 este verano).

El Inter Miami pospuso su último partido de pretemporada

New Date! 🗓️



The final match of the 2026 preseason Champions Tour will be postponed until February 26. Shifting the match will allow for the best experience for our fans in Puerto Rico.



🔗 https://t.co/WXIkSeDiI3 pic.twitter.com/mndIsxWlxV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 11, 2026

El Inter Miami pospuso su último amistoso de pretemporada contra Independiente del Valle en Puerto Rico (originalmente el 13 de febrero, ahora reprogramado para el 26 de febrero) como medida de precaución por esta lesión.

En cuanto al inicio de la MLS 2026: la temporada regular comienza el 21 de febrero de 2026 (Inter Miami debuta contra LAFC ese día en el Los Angeles Memorial Coliseum).

Messi es duda mayor para ese partido inaugural, ya que solo hay 10 días entre la confirmación de la lesión y el debut. Fuentes indican que es una carrera contra el tiempo, y aunque no parece grave, el club prioriza su recuperación total para evitar recaídas.

Reportes sugieren que podría estar disponible si progresa bien rápidamente (algunos rumores hablan de dos semanas o menos), pero por ahora no hay confirmación de que estará listo para el juego inaugural.

El club campeón de la MLS Cup 2025 registró un triunfo, un empate y una derrota durante la gira sudamericana (perdiendo 3-0 ante Alianza Lima, ganando 1-2 ante Atlético Nacional y empatando 2-2 ante Barcelona SC).