¿Qué movimientos congelan la llegada de João Pedro a Cruz Azul?

La negociación entre Cruz Azul y Joao Pedro atraviesa un momento de pausa que no tiene que ver con la voluntad del futbolista. Desde el entorno del delantero italiano existe disposición total para vestir de celeste, pero las diferencias aparecen en la estructura de la operación planteada por el club mexicano.

De acuerdo con la información disponible, el primer punto clave ya está resuelto. Cruz Azul y João Pedro alcanzaron un entendimiento en el aspecto salarial, un paso fundamental en cualquier fichaje de esta magnitud. El jugador considera que la propuesta económica es acorde a su jerarquía y al rol que tendría dentro del proyecto deportivo.

Sin embargo, el problema central surge en la duración del contrato. La directiva celeste ha puesto sobre la mesa un vínculo más corto del que espera el atacante italiano. Joao Pedro busca estabilidad contractual y un compromiso a largo plazo, algo que, por ahora, no coincide con la postura del club capitalino.

Desde Cruz Azul existe cautela al momento de ofrecer contratos extensos, especialmente tratándose de un jugador extranjero que representaría una inversión importante. La institución prioriza protegerse a futuro, mientras que el entorno del futbolista considera que la apuesta deportiva debería reflejarse también en los años de vínculo.

El segundo obstáculo es aún más complejo y tiene que ver con la cláusula de rescisión. Cruz Azul ya manifestó que está dispuesto a pagar los 5.5 millones de dólares que marca el contrato del jugador, una señal clara de interés real y de músculo financiero para concretar la operación.

No obstante, la diferencia aparece en la forma de pago. La directiva celeste pretende cubrir esa cifra en plazos, mientras que la parte vendedora exige una sola exhibición. Este desacuerdo ha frenado el avance de las negociaciones, ya que las condiciones financieras no terminan de alinearse.

Desde el lado de Joao Pedro el mensaje es claro: no existen trabas personales ni deportivas para llegar a La Noria. El futbolista ve con buenos ojos el proyecto de Cruz Azul y el protagonismo que podría asumir, pero necesita que las condiciones contractuales reflejen esa confianza mutua.

Con el mercado avanzando y el tiempo jugando en contra, Cruz Azul deberá decidir si ajusta su postura en la duración del contrato y en la modalidad de pago de la cláusula. Mientras tanto, Joao Pedro espera. La operación no está caída, pero hoy se encuentra detenida por factores estrictamente institucionales.

