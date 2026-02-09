¿Qué necesita América para avanzar a los octavos de final de CONCACAF?

Las Águilas del América fueron el único equipo de México que logró sacar una victoria en su debut de la Copa Campeones de la CONCACAF. A diferencia de Tigres, Monterrey y Pumas, los de Coapa sí lograron imponerse a su rival en la Ida de la Primera Ronda, ya que le pegaron 1-2 de visita al Olimpia de Honduras, gracias a las dianas del chileno Víctor Dávila y Ramón Juárez.

Este fin de semana, los pupilos del brasileño André Jardine siguieron con su buena racha porque no tuvieron problema para vencer a Rayados de Monterrey a través del solitario tanto del mexicoamericano Alejandro Zendejas, algo que les debe servir de motivación para encarar el choque de vuelta ante los Leones.



El Estadio Ciudad de los Deportes abrirá sus puertas este miércoles 11 de febrero para observar el choque entre azulcremas y merengues. Para el duelo, Zendejas sí estaría disponible, recordando que preocupó al cuerpo técnico y aficionados al abandonar el campo por molestias físicas ante los regios, mas sólo se trató de un susto porque le mismo Jardine aclaró que fue un tema de cansancio.

“Nada de lesión, salió bastante cansado, nosotros imaginamos que no podría soportar todo el partido, pero dio una gran actuación, fue determinante, lo sacamos cuando ya no aguantaba más los esfuerzos. Tenemos tres días para recuperarnos todos, vamos a tener que estar todos otra vez completos para el miércoles y muy fuertes para esta eliminatoria que es un objetivo muy importante que tenemos”, fueron las palabras del timonel.

¿Qué necesita el América para avanzar a los octavos de la Concachampions?

El simple empate sin anotaciones le basta al Ave para poder tener su boleto a la siguiente fase, ya que se mantendría el marcador global a su favor. De hecho, las Águilas pueden darse el lujo de perder por la mínima ante el Olimpia y no pasaría nada, ya que al haber marcado dos goles de visitante meten en problemas a los hondureños, quienes tendrán la pesada tarea de ir por más anotaciones.

Del mismo modo, el 1-1 y viceversa deja a los emplumados del otro lado. La única forma de que todo se vaya al alargue sería que los Leones se impongan 1-2, tal como lo hizo el Más Odiado en la Ida, pues dejaría 3-3 el global, obligando a los tiempos extra y de no cambiar nada, todo se resolvería en la tanda de penales.