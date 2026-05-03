¿Qué necesita Chivas para avanzar a las semifinales del Clausura 2024 tras caer 3-1 ante Tigres en el Volcán?

Chivas está contra las cuerdas, ya que cayó 3-1 frente a los Tigres en los cuartos de final de Ida del Clausura 2026, de la Liga MX. El conjunto dirigido por el argentino Gabriel Milito había sorprendido porque inició ganando gracias a un tanto de Ricardo Marín, aunque la polémica se hizo presente ya que los locales acusaban de una plancha del delantero sobre el brasileño Rómulo Zwarg en la acción, la cual fue juzgada por el árbitro Vicente Reynoso como algo circunstancial.

Ricardo Marín | Jam Media/GettyImages

El error llegó después, ya que a pesar de ir ganando, el Guadalajara bajó las revoluciones entregando toda la posesión a los regios, lo que pagó caro porque vino la remontada a través de Jesús Angulo, el argentino Juan Brunetta y Diego Sánchez, aunque pudieron ser más goles de no ser por el arquero Óscar Whalley y las fallas de los felinos frente al arco.



Milito volteaba a ver a la banca sin saber qué podía hacer, recordando que la plantilla quedó bastante mermada por las convocatorias a selección mexicana de Roberto Alvarado, Armando González, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel, todos normalmente titulares. A eso se le sumó la desafortunada lesión de Daniel Aguirre, otro titular indiscutible, así como la baja por sobrecarga muscular de Hugo Camberos, a quien esperan recuperar para la vuelta.



En el complemento, el Rebaño Sagrado al menos intentó generar peligro tras las entradas de Ángel Sepúlveda, Miguel Gómez y Yael Padilla, sin poder descontar. La gran temporada tapatía estaría por llegar a su fin de una forma poco grata.

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Qué necesita Chivas para avanzar a semifinales del C2026?

El marcador que Milito y compañía necesitan para pensar en la antesala de la final es un 2-0 o más , lo que no luce tan descabellado, pero a la vez parece complicado. De recibir un tanto por parte de los felinos, el Guadalajara deberá ir por un 3-1 o viceversa , de modo que el marcador global quede empatado para que pueda salir beneficiado por la tabla general, donde quedó segundo a diferencia de los universitarios que acabaron como séptimos.



Obviamente, si el Rebaño Sagrado empata o cae en casa, quedará eliminado para romper filas y pensar en el siguiente campeonato, donde se desconoce si aún continuarán elementos como La Hormiga González y Brian Gutiérrez, quienes están siendo sondeados desde Europa.