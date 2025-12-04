¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a la final tras empatar 1-1 contre Tigres?

Cruz Azul salió del Olímpico Universitario con un 1-1 que mantiene viva la semifinal, pero también revela la urgencia con la que deberá enfrentar la vuelta en el Volcán. El partido pudo haber comenzado en desastre para los capitalinos. Antes del primer minuto, Tigres tuvo el 1-0, en un remate de cabeza peligroso por parte de Ángel Correa. No cayó, y ese respiro permitió que la Máquina ajustara líneas y buscara equilibrar un duelo que, por momentos, parecía inclinarse en favor de los regios.

El segundo tiempo, sin embargo, trajo la primera sacudida seria. Ángel Correa aprovechó una desconcentración defensiva y firmó el 1-0 para Tigres, obligando a Cruz Azul a marcar dos goles si quería mantener con vida el sueño de regresar a una final de Liga MX. En ese momento, la Máquina entró en modo supervivencia: posesión más agresiva, presión adelantada y un evidente cambio de ritmo en el tercio final del campo.

Cruz Azul v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La insistencia rindió frutos al 76’, cuando el “Toro” Fernández convirtió un penal que reanimó a los cementeros. Ese gol no solo puso el 1-1 en el marcador, sino que devolvió la sensación de que Cruz Azul podía competir de tú por tú en una serie que parecía escurrírsele entre las manos. A partir del empate, la Máquina siguió empujando, consciente de que Tigres se había replegado y cedió de más el juego.

El ingreso de Vigón le devolvió algo de equilibrio a los felinos, pero Cruz Azul mantuvo el control en buena parte del cierre. La sensación final fue clara: el 1-1 dejó vivo al equipo capitalino y, aunque no es un resultado ideal, sí le permite llegar a la vuelta con una misión directa y sin interpretación posible.

Termina el partido en empate, y buscaremos el pase a la final el sábado en el Universitario.



¡Dale, Máquina! 🚂 pic.twitter.com/BxTeOugSUy — CRUZ AZUL (@CruzAzul) December 4, 2025

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar?

Ganar. No hay más. El empate, sin importar el marcador, favorece a Tigres por su posición en la tabla. Por ello, la Máquina está obligada a salir a imponer condiciones, incluso en una de las plazas más complicadas del país. La buena noticia es que el equipo mostró reacción, carácter y capacidad para lastimar a Tigres cuando decide acelerar.

La semifinal está abierta, pero la ecuación cementera es simple y exigente: victoria o eliminación. Cruz Azul deberá jugar la vuelta sin margen de error, pero con la convicción de que la serie aún es alcanzable.