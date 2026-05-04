¿Qué necesita el América para avanzar a las semifinales del Clausura 2026 tras empatar 3-3 con los Pumas?

Vaya encuentro que nos regalaron América y Pumas en el Clásico Capitalino, en duelo correspondiente a los cuartos de final de Ida del Clausura 2026, de la Liga MX. Los auriazules estaban dando la sorpresa al imponerse 1-3 en el Estadio Banorte Azteca con los tantos del brasileño Juninho Vieira, Uriel Antuna y Jordan Carrillo, con descuento de Isaías Violante, pero como suele suceder, la visita no supo poner el último clavo en el ataúd para finiquitar la serie dando vida a los locales, que vinieron de atrás para conseguir el empate 3-3 a través de Henry Martín y el estadounidense Alejandro Zendejas.

El partido estuvo envuelto en mucha polémica. Primero, el segundo gol de los universitarios dio mucho de qué hablar, ya que antes de que El Brujo venciera a Rodolfo Cota hubo un impacto entre Rodrigo López y el colombiano Cristian Borja, con este último quedando derribado sin que el árbitro Luis Enrique Santander detuviera el juego. Posterior al tanto, se pudo observar en las repeticiones como el elemento felino cayó sobre la rodilla derecha del cafetalero, que quedó derribado y fue sacado entre lágrimas en el ‘carrito de las desgracias’ para ser llevado de forma inmediata al hospital, presintiendo lo peor para el lateral izquierdo.



Si bien en el complemento los de Coapa lograron el empate 3-3, también sufrieron otra baja, en esta ocasión el uruguayo Sebastián Cáceres, que tal como ocurrió con su compañero, se marchó en ambulancia para se revisado en el hospital. ¿La razón? No pudo continuar porque después de un golpe en la cabeza tuvo que ser revisado por el protocolo de conmoción cerebral y finalmente, él mismo pidió salir al saber que no se encontraba bien.

¿Qué necesita el América para avanzar a las semifinales?

Tras este primer episodio que fue emocionante, el segundo se efectuará en el Estadio Olímpico Universitario, el próximo domingo 10 de mayo. La única forma en que el Ave podría volar hasta las semifinales es venciendo a Universidad Nacional, es decir, el 0-1 basta, y si los de casa logran marcar, entonces deberá ir por un 1-2 y así sucesivamente.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De terminar emparejados con cualquier cifra, Pumas estará del otro lado por su posición en la tabla, recordando que fue el superlíder, algo que logró justo en la última jornada, mientras los azulcremas bajaron hasta la octava posición.



Sumado a ello, falta ver cuál será el resultado sobre las lesiones de Borja y Cáceres, que por ahora se estarían uniendo al colombiano Raúl Zúñiga, al arquero Luis Malagón y al chileno Víctor Dávila.