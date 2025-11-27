¿Qué necesita el América para clasificar tras el resultado de ida vs Monterrey?

El Club América salió del Estadio BBVA con un 2-0 en contra que duele, incomoda y obliga a remar contracorriente en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025. El trámite del partido dejó sensaciones mixtas: los azulcremas tuvieron lapsos de buen control, pero carecieron de claridad y pegada en los momentos clave. Para colmo, una decisión arbitral en la primera mitad terminó marcando el ritmo emocional del encuentro. Jesús “Tecatito” Corona cometió una entrada imprudente sobre Álvaro Fidalgo, acción que para muchos exigía tarjeta roja. El silbante, sin embargo, optó por la amarilla, lo que desató protesta, frustración y un ambiente crispado que acompañó al América durante el resto del duelo.

Aquí la entrada de Tecatito Corona sobre Álvaro Fidalgo.



Increíble que no se haya sancionado con una expulsión.



Abrupta e irresponsable entrada; no juega al balón y plancha directamente a Fidalgo.



Perdonan a Monterrey.pic.twitter.com/K0cIID0pbf — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 27, 2025

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso sin mayores sobresaltos, llegó el golpe que complicó todo. Sergio Canales tomó un balón a las afueras del área, se perfiló con libertad y colocó un disparo perfecto al poste. Un golazo que cayó en el peor momento para los visitantes y que alteró de inmediato el guion del partido. América regresó al campo para el segundo tiempo con la obligación de buscar el empate, pero se encontró con un Monterrey que cerró espacios, retrasó líneas y apostó por el manejo del resultado.

Aun así, los azulcremas lograron generar cierto peligro. Ganaron metros, movieron la pelota con intención y empujaron a la pandilla contra su área, aunque sin transformar ese dominio en llegadas de verdadero riesgo. Y cuando la posibilidad de igualar asomaba tímidamente, un balón parado sentenció la noche. Fidel Ambríz ganó por arriba en una jugada de tiro libre y, tras un desvío desafortunado, el balón terminó dentro. El 2-0 cayó como una carga más en un partido que ya exigía de por sí esfuerzo extra.

¿Qué necesita el América para avanzar a semifinales?

La misión es clara y dura: debe ganar por dos goles o más en la vuelta. Cualquier triunfo por un tanto dejará el global a favor del Monterrey. El empate o una derrota mandarán a los azulcremas directamente a casa. América está obligado a reaccionar, a imponer su peso histórico y a firmar una remontada que exige carácter, precisión y una noche sin errores.