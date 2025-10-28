¿Qué necesita el América para quedar en primer lugar de la tabla en el Apertura 2025?

El Club América ha mostrado un rendimiento irregular durante el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las Águilas ocupan actualmente la cuarta posición en la tabla general, con 31 puntos acumulados en 15 jornadas. No obstante, el equipo dirigido por André Jardine aún mantiene opciones reales de conquistar el primer lugar.



El cuadro azulcrema se ubica por debajo de Toluca, líder con 33 puntos; Tigres, con 32; y Cruz Azul, que suma los mismos 31 que el América, pero con una mejor diferencia de goles.



El equipo de Coapa ya no depende de sí mismo para conquistar la cima, pero aún mantiene opciones de lograrlo si se dan ciertas combinaciones de resultados. A continuación, te detallamos qué necesita el América para alcanzar el superliderato.



America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Lo que el América necesita para quedarse con el superliderato

El América aún puede coronarse como líder del torneo, siempre y cuando se den resultados específicos. En primer lugar, los azulcremas deben ganar obligatoriamente sus dos partidos restantes para llegar a 37 puntos.

Para que las Águilas aspiren al primer lugar, Toluca no debería sumar más de tres puntos en las dos jornadas pendientes. Además, tanto Tigres como Cruz Azul deberán evitar los seis puntos en sus próximos encuentros, ya que alcanzarían 38, una cifra imposible para las Águilas.



Jornada 16 en camino. 🦅🔜 pic.twitter.com/VnpCqHGuKu — Club América (@ClubAmerica) October 27, 2025

Las Águilas enfrentarán a León en la jornada 16 en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo de Jardine partirá como claro favorito para imponerse a La Fiera, que ocupa el penúltimo lugar de la tabla.



No obstante, el América cerrará la fase regular enfrentando a Toluca, uno de los equipos más sólidos y complicados del torneo, y rival directo en la lucha por el liderato. Las Águilas visitarán a los Diablos Rojos en el Estadio Nemesio Diez.



¿Los azulcremas conseguirán su objetivo? ¿En qué lugar terminarán la temporada?