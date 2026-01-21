¿Qué necesita el FC Barcelona para clasificar a octavos de final de la UEFA Champions League?

El FC Barcelona consiguió este miércoles un triunfo crucial en sus ambiciones de ser campeón de Europa: le ganó 4-2 al Slavia Praga en condición de visitante con goles de Fermín López (por duplicado), Dani Olmo y Robert Lewandowski. A pesar de haber arrancado perdiendo temprano en el compromiso, tuvieron una muy buena prestación en tierras checas.

Solamente por diferencia de gol fue que el FCB cerró la jornada en el noveno puesto de la fase de liguilla de la UEFA Champions League, ya que alcanzó la línea de 13 puntos junto a varios equipos, que competirán en la última jornada por las plazas disponibles para octavos de final. Los que no logren uno de esos cupos, competirán en el playoff para intentar meterse.

SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Thomas Eisenhuth - UEFA/GettyImages

Los tres equipos que comparten puntaje con el FC Barcelona pero tienen mejor diferencia de gol son PSG, Newcastle y Chelsea, por lo que en caso de que uno de estos no gane y el FCB si lo haga, se metería en la zona de clasificación. Por delante, con 14, aparece el Tottenham y con 15 están tanto el Liverpool como el Real Madrid, que tampoco tienen asegurada su plaza de octavos.

Además de esto, hay otros equipos con la misma cantidad de puntos que el equipo de Flick, aunque su peor diferencia de gol los deja por abajo del club catalán: Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.

En resumen: si gana, tiene que esperar algún resultado que los favorezca, mientras que si empata necesitaría un milagro para entrar entre los mejores ocho de la competencia. Si pierde, jugará el playoff. A esta hora, estaría jugando dicha instancia frente al Olympiacos, definiendo la serie en condición de local, donde supo golear a los griegos hace pocos meses por esta misma competencia.