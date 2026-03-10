¿Qué necesita el Liverpool para avanzar tras la derrota ante el Galatasaray?

El primer partido de los octavos de final de la UEFA Champions League tuvo un resultado quizás un tanto inesperado, más no así sorprendente: el Galatasaray le ganó por la mínima al Liverpool con gol de Mario Lemina en la apertura del primer tiempo y lo obligará a salir a buscar el resultado con furia en la vuelta.

El gol llegó a los 6 minutos, cuando un tiro de esquina desde la izquierda cayó en la cabeza de Victor Osimhen, que la devolvió centro del arco para que Mario Lemina cabecee de vuelta y supere la resistencia de Mamardashvili.

¡GALATASARAY YA LE GANA AL LIVERPOOL! Osimhen la bajó y Lemina convirtió, para el 1-0 del equipo turco.



El resto del partido estuvo plagado de actividad, con un gol anulado a Virgil Van Dijk a instancias del VAR y varios mano a mano contenidos por los arqueros de ambos equipos. Ahora, el Liverpool buscará dar vuelta la historia en Anfield la semana próxima, donde jugará el partido de vuelta con la necesidad de marcar un gol para igualar la serie y sacar dos de ventaja para no ir a penales.