¿Qué necesita el Monterrey para clasificar tras vencer 2-0 al América?

A pesar de no haber firmado su actuación más brillante, el Club de Fútbol Monterrey sacó un triunfo de oro al vencer 2-0 al Club América en la ida de los cuartos de final del Apertura 2025. El partido, que durante buena parte del primer tiempo navegó entre la cautela y el tedio, cambió de tono a partir de una jugada que encendió los ánimos en ambos bandos: Jesús “Tecatito” Corona barrió con imprudencia a Álvaro Fidalgo en medio campo. La acción, que para muchos pedía tarjeta roja inmediata, terminó únicamente en amonestación. El silbante mantuvo su decisión entre protestas, reclamos y un evidente aire de tensión que le dio color a una primera mitad que, hasta ese momento, había pasado sin mayor historia.

Justo cuando parecía que el descanso llegaría sin emociones, apareció Sergio Canales para romper el silencio. El español recibió un balón suelto, lo acomodó con serenidad y, desde fuera del área, soltó un disparo cargado de técnica que se incrustó pegado al poste. Un golazo que no solo abrió el marcador, sino que modificó por completo la lectura del encuentro. Monterrey se fue al vestidor con la ventaja y América, con la sensación de haber sido golpeado en el peor momento.

La segunda mitad mostró a un Monterrey más conservador. La pandilla retrasó líneas, cedió la iniciativa y permitió que el América comenzara a ganar metros, ritmo y confianza. Esa postura, que buscaba administrar el resultado, por momentos convirtió a los visitantes en un adversario amenazante. Sin embargo, cuando el partido insinuaba un posible empate, una jugada a balón parado volvió a inclinar la balanza. En un tiro libre, Fidel Ambríz ganó por arriba, conectó un cabezazo sólido y, tras un ligero desvío, el balón terminó dentro de la portería azulcrema. El 2-0 cayó como un balde de agua fría para la visita y como un impulso anímico vital para los locales.

¿Qué necesita Monterrey para avanzar a semifinales?

El panorama es claro: en la vuelta puede perder por un gol y seguirá clasificando. Si el marcador global se empata, o si el América logra darle la vuelta, la pandilla quedará eliminada. Monterrey tiene la ventaja; ahora le toca sostenerla.