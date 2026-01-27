¿Qué necesita el Real Madrid para clasificar a octavos de final de la UEFA Champions League?

El Real Madrid consiguió en la peneúltima jornada de Champions League una gran goleada por 6-1 ante Mónaco que lo deja en una posición muy favorable para entrar en el top 8. De esta manera, puede avanzar directamente a los octavos de final del torneo.

Además, los dirigidos por Álvaro Arbeloa llegan con el ánimo en alza tras el 0-2 en condición de visitante ante el Villarreal por LaLiga.

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REALMADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

Volviendo a la Champions, el Madrid depende de sí mismo para meterse en octavos de forma directa.

¿Qué necesita el Real Madrid para clasificarse directamente a los octavos de final?

El conjunto de Álvaro Arbeloa se encuentra en la tercera posición clasificatoria con 15 puntos, tres menos que el Bayern Munich en el segundo escalón y los mismos que Liverpool en el cuarto, a quien aventaja por haber convertido cinco goles más.

Un tropiezo de los germanos ante el PSV les garantizaría incluso la chance de definir todas sus series en el Santiago Bernabéu, un beneficio más que atractivo para un club que siempre sintió un idilio con la Champions. La forma más directa para estar en octavos es ganar, una victoria asegura el pase directo.

Pero si empata o pierde, el escenario cambia exponencialmente. Allí dependerá de los resultados de los demás partidos que tendrán lugar en simultáneo, dado que hasta 12 clubes tienen posibilidades de adelantar a Real Madrid en la tabla si no consigue vencer al equipo de José Mourinho.

Por ejemplo: si el club obtiene un resultado negativo ante el Benfica, aún podrá mantenerse en el caso de que hasta 5 de los 10 equipos con entre 13 y 15 unidades consigan un triunfo en sus respectivos encuentros. Y además hay un duelo directo entre ellos, el que librarán el PSG y el Newcastle en París, que asegura que solo uno u otro podría superar en puntos al Real Madrid.

El dato a favor es la diferencia de gol. Llegado el caso que el club blanco iguale en puntos, eso será fundamental y allí están más que cómodos al contar con un +11, un registro que solo superan el Bayern y el Arsenal, los dos clubes por encima en la tabla.

