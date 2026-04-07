El Real Madrid falló en la ida y todo se definirá en la vuelta: perdió 2-1 con el Bayern Múnich en un Bernabéu que fue una caldera, pero no alcanzó. Los dos tuvieron situaciones claras, y el equipo de Vincent Kompany golpeó en dos momentos claves del choque.

Si bien terminó arriba en el marcador, el equipo alemán se va con un sabor de boca agrio, ya que fue el amplio dominador del trámite del partido y tuvo oportunidades lo suficientemente claras como para golear al Merengue. Una ventaja de un gol le quedó corto a lo que fueron las situaciones, aunque los goles hay que hacerlos.

El Real Madrid optó por un plan de partido con un bloque bajo y juego directo, entendiendo la supremacía futbolística del Bayern. Le cedió la pelota y cuando la recuperó intentó transiciones rápidas, principalmente con Vinicius y Mbappé, aunque mayoritariamente sin éxito.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | S. Mellar/GettyImages

Ahora, el Real necesita ganar por un gol para forzar la prórroga en la vuelta que se disputará en el Allianz Arena el próximo miércoles 15 de abril. En caso de triunfar por dos tantos de diferencia, se clasificará a las semifinales de la UEFA Champions League, donde el ganador de la serie entre el París Saint-Germain y el Liverpool esperará al triunfador de la llave entre estos dos gigantes europeos.

Del otro lado del cuadro están el Arsenal, que le ganó 1-0 la ida al Sporting de Lisboa en la capital de Portugal y definirá en Londres, y el FC Barcelona, que jugará contra el Atlético de Madrid una atractiva serie entre equipos españoles, que procura ser el desquite de la de semifinales de la Copa del Rey, donde hubo goles por doquier y triunfo Colchonero en el global para clasificar a la gran final contra la Real Sociedad en La Cartuja.