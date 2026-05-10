Las Chivas Rayadas de Guadalajara le regalaron, a sus aficionados, otra noche memorable en la cancha del estadio Akron. Luego de una dolorosa derrota de 3-1 ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la ida de los cuartos de final por el torneo de Clausura 2026, el Rebaño Sagrado llegaba a este compromiso con la obligación de ganar por dos goles o más de diferencia para avanzar a las semifinales.

Los dirigidos por Gabriel Milito saltaron a la cancha con la idea clara. Incluso, en la primera jugada del partido habían concretado el 1-0, pero el árbitro decidió anularlo por fuera de juego. Sin embargo, desde ese momento se revelaban ya las intenciones del conjunto local.

En el segundo tiempo, los visitantes se mantuvieron firmes a su postura defensiva y esto Chivas lo aprovechó bastante bien. Con doblete de Santiago Sandoval, las Chivas Rayadas de Guadalajara vencieron 2-0 a los Tigres, empatando así el global a tres goles y avanzando gracias a su posición en la tabla general.

Chivas v Tigres UANL - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

¿Qué necesita pasar para que haya clásico nacional en semifinales?

Una vez instalados en las semifinales por el campeonato mexicano, yendo contra todo pronóstico debido a las duras bajas que sufrieron para esta liguilla, por motivo de la concentración solicitada por Javier: el 'Vasco' Aguirre de cara al Mundial 2026, piensan ya en quién será su posible rival en la antesala de la final, y el nombre de las Águilas del América destaca entre las principales opciones.

Para que haya clásico nacional en semifinales, solo hace falta un resultado: que el Club América venza mañana a los Pumas de la UNAM y avancen también a semifinales. De esta manera, la escuadra rojiblanca, que culminaron la temporada regular como segundos de la general, se cruzarían contra las Águilas del América, que pasaron como octavos.

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