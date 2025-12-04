¿Qué necesita Tigres para avanzar a la final tras empatar 1-1 frente al Cruz Azul?

Tigres UANL salió del Olímpico Universitario con un 1-1 que sabe a poco, pero que mantiene viva la ilusión de meterse a la final por el torneo de Apertura 2025. El partido arrancó con un aviso de esos que ponen a temblar al rival. Antes del primer minuto, los dirigidos por Guido Pizarro tuvieron el 1-0 en un remate de cabeza errado por Ángel Correa. No entró, y Cruz Azul respiró.

A partir de ese momento, la Máquina Celeste de la Cruz Azul trató de emparejar el ritmo, pero sin la claridad suficiente para incomodar a una defensa felina que, aunque no sufrió de más, tampoco encontró un dominio sostenido.

En el segundo tiempo la historia cambió un poco. Ángel Correa, siempre listo para cazar lo que otros dejan suelto, aprovechó un rebote y firmó el 1-0 para Tigres. Ese gol tenía una consecuencia simple: obligaba a Cruz Azul a marcar dos goles. Y lo sabían. La presión celeste subió de tono, y al 76’, el “Toro” Fernández empató desde el manchón penal, dándole vida al conjunto capitalino en un duelo que parecía ya inclinado hacia la U de Nuevo León.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-TIGRES | CARL DE SOUZA/GettyImages

Tras el 1-0, Tigres se defendió de forma excesiva. Una decisión que congeló la iniciativa y permitió a Cruz Azul adelantar líneas sin correr demasiados riesgos. Sin embargo, el ingreso de Juan Pablo Vigón volvió a encender el medio campo. Recuperación, orden y un poco de esa chispa que distingue al volante. Con él en la cancha, Tigres retomó el balón y cerró el partido con más calma, aunque nunca con la comodidad que hubiera deseado.

El 1-1 deja un sabor agridulce. Se tenía para más. Se podía volver a casa con una ventaja clara y con Cruz Azul contra las cuerdas. Pero también es cierto que el resultado mantiene a Tigres exactamente donde quiere estar: a un paso de la final.

¿Qué necesita Tigres para avanzar?

Nada rebuscado: no perder. Un empate o una victoria en el 'Volcán' los manda directo a la final. Y considerando que los auriazules solo perdieron una vez en toda la fase regular, el escenario pinta favorable. Tigres depende de sí mismo, en su casa, frente a su gente. Ahí es donde suelen rugir más fuerte.