¿Qué necesita Tigres para avanzar a las semifinales del Clausura 2026 tras vencer 3-1 a Chivas en el Volcán?

Pese a haber disputado las semifinales de Ida de la Copa Campeones de la CONCACAF entre semana ante Nashville y haber comenzado perdiendo frente a las Chivas en los cuartos de final de Ida de la Liguilla, Tigres sacó una importante victoria al remontar 3-1 en el Estadio Universitario, todo gracias a las dianas de Jesús Angulo, el argentino Juan Brunetta y Diego Sánchez, sumado a un gran juego del capitán uruguayo Fernando Gorriarán.

Jesus Angulo | Jam Media/GettyImages

Ya durante la fase regular del Clausura 2026, de la Liga MX, los regios habían goleado 4-1 a Guadalajara, que en ese entonces sí contaba con plantilla completa, pues todavía tenía a los cinco elementos que fueron convocados por la selección mexicana. En dicho cotejo, Brunetta hizo un doblete, mientras el uruguayo Rodrigo Aguirre y el argentino Ángel Correa pusieron el resto.



La victoria momentánea del Rebaño Sagrado causó molestia entre los aficionados y fue tema de discusión en redes sociales, ya que Ricardo Marín planchó al brasileño Rómulo Zwarg en su búsqueda por ir hacia el arco, sin que esto se anulara porque para el árbitro Vicente Reynoso fue considerada una acción futbolera y circunstancial. De cualquier forma, los felinos se lanzaron con todo al frente y obtuvieron la esperada voltereta, algo que les va a servir mucho para el choque de vuelta en el Estadio Akron, el próximo sábado 9 de mayo.

¿Qué necesita Tigres para avanzar a semifinales tras la Ida?

Hay diferentes escenarios para que el técnico argentino Guido Pizarro y sus pupilos se coloquen en la antesala de la final. De primera instancia, el empate sin goles les da el boleto, mientras una victoria, sea cual sea el marcador, también los pone del otro lado . Por último, la U de Nuevo León puede darse el lujo de caer hasta por un gol y no pasaría nada porque seguiría dominando el global .

Ángel Sepúlveda y Rafael Guerrero | Jam Media/GettyImages

La única forma en que Chivas podría arrebatarle el sueño a los universitarios es ganando 2-0 o más, ya que su posición en la tabla general les daría la ventaja. Es decir, si el marcador global queda emparejado, los rojiblancos serán los beneficiados por haber sido segundos de la clasificación a diferencia de los felinos, que son séptimos.