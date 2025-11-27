Tigres UANL llegó al Estadio Caliente con una idea clara y un libreto que, en teoría, debía ponerlos en control del partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025. El equipo, bajo el planteamiento de Guido Pizarro, comenzó con orden, paciencia y una propuesta que parecía encaminarse hacia un juego sólido. Durante los primeros minutos, los universitarios lograron empujar al rival hacia su propio campo, administraron la pelota con criterio y mantuvieron a los Xolos lejos de situaciones reales de peligro. Todo indicaba que Tigres tenía el pulso del encuentro.

Pero el futbol no perdona distracciones. Y Tijuana, que hasta ese momento había resistido sin estridencias, encontró en la contundencia su mejor aliada. La primera gran sacudida llegó con un disparo perfecto de Kevin Castañeda, quien aprovechó un descuido defensivo para abrir el marcador, a larga distancia. Ese gol alteró totalmente la dinámica. Tigres perdió el control, Tijuana se sintió más cómodo y la balanza comenzó a inclinarse sin regreso.

Kevin Castañeda llegó a 22 goles en la #LigaBBVAMX, ¡11 con disparo desde afuera del área!, nueve con balón en movimiento y dos en cobro de tiro libre. 🎯#CF Ida | #AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/OuDOaOgtEM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 27, 2025

Con el ritmo cambiado, los Xolos olieron sangre. Mourad El Ghezouani amplió la ventaja con una definición precisa que exhibió la desconexión defensiva de los visitantes. Y, como si la noche no fuese ya lo suficientemente complicada para Tigres, Gilberto Mora firmó el tercero con un disparo que selló la goleada y dejó a los universitarios en una situación crítica. El marcador de 3-0 no solo fue contundente: fue un golpe anímico que retrató la efectividad de Tijuana y la fragilidad mostrada por los felinos en momentos determinantes.

¿Qué necesita Tigres para avanzar a semifinales tras caer 3-0 ante Tijuana?

Tigres debe ganar por al menos tres goles de diferencia en la vuelta para igualar la serie y mantener con vida sus aspiraciones de clasificación. Cualquier triunfo por dos tantos o menos, así como el empate o la derrota, los dejará eliminados.

La referencia más cercana a una remontada de este calibre se remonta al Apertura 2005, cuando el equipo dejó fuera al América de Mario Carrillo en el recordado “Aztecazo”. Aquella noche quedó grabada como un ejemplo de carácter, convicción y valentía. Hoy, Tigres requiere algo parecido: una actuación que roce en lo épico y que le permita sostener la historia que lo respalda.