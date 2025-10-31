¿Qué necesita Tigres UANL para terminar en el primer lugar del Apertura 2025?

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León están firmando un torneo fenomenal en cuanto a rendimiento y consistencia se refiere. El conjunto dirigido por Guido Pizarro ha mantenido un paso sólido durante prácticamente toda la temporada, combinando buen fútbol, equilibrio y resultados positivos.

Hasta la jornada número 16, el cuadro felino suma nueve victorias, cinco empates y solo una derrota, cifras que reflejan el gran trabajo del equipo a lo largo del torneo. Con un total de 32 puntos, Tigres se ubica en la segunda posición de la tabla general, apenas por detrás del actual líder, Toluca, que también ha tenido una destacada campaña.

Este desempeño coloca a los de San Nicolás de los Garza como uno de los principales candidatos, no solo al liderato general, sino también al título del Apertura 2025. La afición auriazul, que ha acompañado masivamente al equipo tanto en casa como de visitante, empieza a ilusionarse con la posibilidad de cerrar la fase regular en la cima, algo que no sucede desde hace una década.

¿Qué necesitan para terminar como líderes absolutos del torneo?

Desde el Clausura 2015, hace justo diez años, Tigres no concluye la fase regular del campeonato como líder general. Ahora, con dos jornadas por disputar, el equipo regiomontano tiene en sus manos la oportunidad de romper esa racha.

Para lograrlo, deberá ganar los dos partidos que le restan: primero ante Rayados de Monterrey, en una nueva edición del Clásico Regio, uno de los duelos más esperados y apasionantes del fútbol mexicano, y posteriormente frente al Atlético San Luis, encuentro que cerrará su participación antes de la liguilla.

Si los universitarios logran sumar las seis unidades en disputa y los Diablos Rojos del Toluca, actuales campeones y líderes del torneo, empatan o pierden alguno de sus últimos compromisos, los dirigidos por Guido Pizarro se quedarían con el primer lugar de la tabla, coronando así una fase regular sobresaliente.