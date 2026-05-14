¿Qué necesitan las Chivas para avanzar a la final tras empatar 2-2 en la semifinal de ida contra el Cruz Azul?

Lo que las Chivas Rayadas de Guadalajara están haciendo, hasta el momento, es digno de aplausos. Y es que más de uno los dio por eliminados desde antes de que arrancara la liguilla. ¿El motivo? Las bajas por selección nacional.

Pensaron que el Rebaño Sagrado se caería a pedazos; hicieron a menos los 36 puntos que cosecharon a lo largo de la temporada regular. Sin embargo, con base en buen fútbol y valentía, la escuadra rojiblanca está cada vez más cerca de llegar a la final.

En el partido correspondiente a la ida por las semifinales del torneo de Clausura 2026, los dirigidos por Gabriel Milito se enfrentaron a la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Un rival igual de complicado, con elementos cargados de experiencia y ganas de salir campeón.

No obstante, quienes abrieron el marcador fueron los visitantes. ¿El anotador? Santiago Sandoval. Ese muchacho de tan solo 18 años de edad que eliminó a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo Léon con un doblete de locura en los cuartos de final de vuelta.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-GUADALAJARA | CARL DE SOUZA/GettyImages

Frente al Cruz Azul, Sandoval aprovechó un mal rebote otorgado por el guardameta colombiano Kevin Mier, luego de un disparo cruzado de Ricardo Marín. Apareció en el momento y en el lugar indicado para mandar la pelota al fondo de las redes y darle la ventaja al conjunto rojiblanco.

No obstante, y aunque las Chivas no pararon de ir en busca del segundo tanto, fue el Cruz Azul quien marcó el gol del empate. Charly Rodríguez, un jugador que muchos piensan debería ir a la próxima copa del mundo, tomó mal parado al guardameta del Rebaño Sagrado, sacando un disparo cruzado y elevado, digno de enmarcar.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

En el amanecer del segundo tiempo, Ángel Sepúlveda, quien vivió grandes momentos con los cementeros, al grado de ser apodado: el Ángel del gol, aprovechó de forma fenomenal un centro en el área y puso el 2-1 en favor de las Chivas.

En la jugada siguiente, Chivas cometió un penal imprudente en las orillas del área. El silbante había marcado la falta afuera, pero luego de ser asesorado por el VAR, rectificó su decisión y marcó penal para el Cruz Azul. Desde los 11 pasos, Ebere puso el 2-2.

Atlas v Cruz Azul - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Qué necesitan las Chivas para avanzar a la final tras empatar 2-2 en la semifinal de ida contra el Cruz Azul?

Si bien es cierto que las Chivas saltaron a la cancha con la intención de ganar, el empate no les cae nada mal. Para avanzar a la gran final por el campeonato mexicano, al Rebaño Sagrado le basta con no perder en el duelo de vuelta, el cual se llevará a cabo en la cancha del estadio Jalisco.

Recordemos que ya no existe más la regla del gol de visitante como factor de desempate. Por lo tanto, en caso de que la igualdad prevaleza en el cotejo de vuelta, Chivas avanzaría por su posición en la tabla general, que es el único factor de desempate en México.

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