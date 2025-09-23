¿Qué opciones tiene Juan Brunetta de salir de Tigres?

Los Tigres viven un complejo presente dentro de la Liga MX. Pese a tener un plantel competitivo, los de la UANL no están desarrollando un fútbol a la altura de lo que se espera de ellos. Ahora mismo siguen en zona de liguilla directa, sin embargo, están en el limbo de perder la posición.

Si los del norte del país no consiguen el título a final de 2025, está claro que en el mercado de invierno habrá cambios dentro de la plantilla. Ahora mismo, se espera que pueden llegar más bajas que fichajes. Uno de los nombres que podrían dar un paso al costado, es el de Juan Brunetta.

Prensa internacional reporta que el creador de juego y hoy capitán de los felinos está en la mira del mercado de la Serie A. Ekrem Konur reporta que son 3 los equipos que muestran interés por el media punta e interior. Los equipos en cuestión son el Udinese, el Bologna y la Fiorentina.

Brunetta sabe lo que es militar dentro del Calcio. No mucho tiempo atrás el argentino tuvo un paso por el Parma. Adicional, el jugador cuenta con el pasaporte italiano, un hecho que felicitaría en demasía su retorno a la Serie A en el corto plazo.

Clave señalar que ahora mismo no hay oferta en la mesa de Tigres. Brunetta es clave dentro del once de Guido Pizarro. En caso de que el jugador apele a su salida, la misma no se daría por menos de 10 millones de dólares.

