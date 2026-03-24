¿Qué pasará con el puesto de entrenador en Monterrey?

Monterrey está en la etapa más compleja en la historia reciente del club. Desde que el equipo fue adquirido por FEMSA, los del norte del país no habían acumulado tan malos resultados y tan mala calidad de juego como hasta el día de hoy.

Siendo el caso, se entiende que más temprano que tarde llegarán cambios a todos niveles dentro del equipo. Una de las zonas a modificar será la dirección técnico, sin embargo, el club no quiere perder la cabeza y firmar una vez alguna opción a futuro errónea, por lo que, se apelará a la paciencia por un par de meses.

🚨🤠 Monterrey busca DT



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->Buscan perfil con experiencia en 🇲🇽, buen gestor y que explote la plantilla



DETALLES.https://t.co/aTtYMtEx0f — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 23, 2026

Fernando Esquivel detalla el camino a seguir trazado por la gerencia deportiva del club de cara al verano. El primer paso será darle el resto del torneo a Nicolás Sánchez, hoy entrenador interino del equipo.

Cierto es que el equipo poco ha cambiado desde que Sánchez tomó el puesto que era de Domenec Torrent. Sin embargo, en el club entiende que el argentino es el menos responsable del presente del equipo. Al final, el ex zaguero es una leyenda del club y el objetivo es darle un trato a la par de ello.

Monterrey v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Aunque, lo que también es un hecho, Sánchez tiene nulas opciones de seguir al frente del equipo. Finalizado el interinato, se le ofrecerá seguir dentro del equipo en su rol anterior, como técnico en las juveniles, será su decisión aceptar o declinar.

Hoy en Monterrey no hay nombres exactos a buscar en el mercado. Sin embargo, sí hay perfiles de entrenador muy claros para el futuro inmediato del club.

Se quiere a alguien que ya haya dirigido dentro de la Liga MX. Segundo, que sea un buen gestor de vestidor y que, a partir de la virtud de formar un grupo sólido, pueda explotar al máximo las virtudes de la plantilla.

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