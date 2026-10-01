¿Qué pasará con las grandes estrellas del Manchester City si el club desciende?

Las consecuencias del contundente veredicto de culpabilidad dictado contra el Manchester City podrían suponer que el club no pueda competir en la máxima categoría del fútbol inglés, lo que dejaría a Erling Haaland y compañía en una situación tremendamente precaria.

La Premier League ha confirmado que el City ha sido declarado culpable de infringir la normativa financiera de la competición entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. El club tramó contratos y acuerdos «ficticios» para inflar los ingresos y reducir los gastos en 1.200 millones de dólares.

Desde el City mantienen su inocencia y tienen previsto recurrir el fallo, pero otro revés en los tribunales podría suponer que el décimo campeón de Inglaterra se enfrente a multas cuantiosas, una deducción de puntos, una prohibición de fichajes e incluso el descenso.

Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Por ello, el futuro de las mayores estrellas del City se ve ahora sumido en la incertidumbre, que podría agravarse por descuidos contractuales. Según David Ornstein de The Athletic, los jugadores del City no tienen cláusulas de descenso en sus contratos.

El descenso "nunca estuvo ni remotamente en la agenda" del City, un equipo que no ha quedado fuera de los cuatro primeros puestos en 16 años. Además, al parecer, los cargos contra el City "no se discutieron en las negociaciones contractuales" con los nuevos fichajes ni en las renovaciones, ya que el club confiaba en un veredicto de inocencia.

¿Qué implican estos descuidos contractuales para los jugadores del City?

Una cláusula de descenso incluida en el contrato de un jugador tiene como objetivo protegerle en caso de que su club descienda de categoría. Esto permite que otro club fiche al jugador a un precio reducido.

Sin estas cláusulas en los contratos de los jugadores, los clubes interesados tendrían que pagar el precio íntegro por los servicios de un jugador. Habría pocas esperanzas de conseguir el fichaje de un jugador del City a un precio reducido si no existiera una obligación contractual por parte de los citizens de rebajar sus derechos de traspaso o sus cláusulas de rescisión.

Un jugador como Haaland, por tanto, seguiría vinculado contractualmente al City hasta que su contrato expire en 2034, a menos que otro club llegue a un acuerdo para fichar al delantero, cuyo valor según Transfermarkt es de 220 millones de euros (249,4 millones de dólares).

Erling Haaland, Manchester City - Premier League 2026/27 | Matt McNulty/GettyImages

A Haaland no le faltarán pretendientes, pero a otros jugadores les podría resultar difícil atraer ofertas sin un atractivo descuento en el precio. Esto también podría limitar las opciones de las estrellas del City, que solo podrían fichar por un equipo dispuesto a pagar el precio total de venta.

Además, podría prolongar la estancia de un jugador en el City. Incluso si el equipo desciende, los jugadores se quedan atados al club hasta que se alcance un nuevo acuerdo. Sin una cláusula de descenso que les permita una salida rápida, los jugadores tendrán que pasar por negociaciones formales antes de poder volver al fútbol de primer nivel.

Los jugadores del City, bajo un mayor escrutinio

La sentencia condenatoria del City, dictada durante el parón internacional, no ha servido para que los jugadores de Enzo Maresca dejen de estar en el punto de mira. Los que representan a Inglaterra se encuentran en una situación especialmente delicada, teniendo en cuenta que la mayoría de los Tres Leones juegan en la Premier League.

La presión es especialmente intensa para los representantes del City: Marc Guéhi, Nico O’Reilly y Elliot Anderson. Pero el capitán, Harry Kane, está haciendo todo lo posible por mantener el ruido fuera de la burbuja de la selección inglesa.

Marc Guéhi y Nico O’Reilly, Manchester City - 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

“Lo hemos comentado entre nosotros, pero, al fin y al cabo, estamos aquí con Inglaterra y dejamos a un lado las consideraciones del club”, declaró Kane a ITV tras la derrota de Inglaterra por 3-2 ante España.

Sin embargo, en menos de dos semanas, los jugadores del City tendrán que volver a la competición nacional. Como si los guionistas lo hubieran planeado todo desde el principio, los hombres de Maresca se enfrentarán al Liverpool en Anfield el domingo 11 de octubre.

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