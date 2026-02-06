¿Qué pasará con Nicolás Ibáñez en el cierre del mercado?

Nicolás Ibáñez vive sus horas más tensas desde que llegó a Tigres. El delantero argentino fue separado del plantel y abandonó las instalaciones del club antes que el resto de sus compañeros, una señal clara de que su ciclo con los felinos está prácticamente terminado en medio de ajustes de plantilla.

La decisión responde a una reconfiguración deportiva y administrativa. Tigres ha concretado los fichajes de César Araújo y Rodrigo Aguirre, movimientos que obligan al club a liberar una plaza de extranjero. En ese escenario, Ibáñez es el elegido para causar baja y permitir el registro del atacante uruguayo.

Sale Nico Ibáñez del CET mientras se define su futuro en Tigres 🚨 pic.twitter.com/GN4FZGOLGl — MedioTiempo (@mediotiempo) February 5, 2026

El hecho de que el futbolista se marchara antes del entrenamiento no pasó desapercibido. Dentro del club se asume como un paso previo a su salida definitiva, mientras la directiva acelera gestiones para resolver su situación contractual y evitar que el tema se prolongue más allá de los próximos días.

Con mercado abierto tanto en la MLS como en la Liga MX, Ibáñez analiza opciones para continuar su carrera. Su entorno trabaja contrarreloj para encontrar un destino que le permita relanzarse, consciente de que las próximas horas serán determinantes para cerrar un nuevo acuerdo.

El balance de su etapa en Tigres resulta claramente decepcionante. El delantero llegó con expectativas altas tras su paso por el fútbol mexicano, pero nunca logró consolidarse como referente ofensivo. Lesiones, irregularidad y falta de continuidad marcaron un ciclo que quedó lejos de lo esperado.

Tigres UANL v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Desde lo deportivo, el club considera que el proyecto ya no contempla al argentino. La prioridad es dar espacio a los refuerzos recientes y equilibrar la plantilla de cara a las competencias locales e internacionales, aun cuando ello implique asumir una salida que no dejó réditos deportivos.

Para Ibáñez, la urgencia no solo es deportiva, sino también profesional. Permanecer sin actividad en un mercado que avanza rápidamente podría afectar su valor y ritmo competitivo, por lo que definir su futuro inmediato se volvió una necesidad impostergable para todas las partes involucradas.

Así, Tigres se prepara para cerrar un capítulo incómodo, mientras Nicolás Ibáñez enfrenta uno de los momentos más complejos de su carrera. Con el tiempo encima y el margen reducido, el delantero deberá elegir pronto su próximo destino y buscar un nuevo comienzo lejos del volcán.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX