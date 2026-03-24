El pasado viernes, Cruz Azul no pudo pasar del empate en su visita a Mazatlán. Este resultado les ha dejado pasos atrás del liderato general que hoy mismo gozan en Chivas. De forma natural, este resultado generó cierta extrañeza, nadie se esperaba que los de la capital del país se dejaran puntos en contra de un equipo de este nivel.

Además, a nivel interno del club, el empate generó molestia y frustración. Uno de los más afectados por el mismo fue el técnico Nicolás Larcamón. Al final del encuentro, el argentino se vio en medio de una peculiar imagen con el cuerpo arbitral que llevó el trámite del partido.

Lo único que hace Karen es dignificar la profesión, Larcamon, es un entrenador que se la pasa los 90 min protestando las decisiones arbitrales, los árbitros no tienen el valor para expulsarlo, esa imagen es un claro ejemplo de porque Karen es arbitro mundialista y Maximiliano… https://t.co/2iADR7Nduf — Francisco Chacón (@pacochaconmx) March 21, 2026

Tras el pitazo final, Nicolás se acercó con el grupo de árbitros para tener una breve discusión. Nada fuera de lo común. Sin embargo, Karen Díaz, una de las abanderadas del encuentro fue la protagonista al no darle la mano de vuelta al técnico cuando el argentino ofreció el saludo.

De momento, se desconoce el motivo real del acto de la arbitro en turno. Ni Karen, ni tampoco Nicolás han ofrecido declaraciones al respecto. Sin embargo, múltiples fuentes afirman que el entrenador incluso habría lanzado algunas palabras en sentido de amenaza en contra de la jueza mexicana.

Mazatlan FC v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

No sería una sorpresa que en un par de días la disciplinaria abra una investigación en contra de Nicolás. El técnico lleva varias semanas hablando sobre la calidad del arbitraje en México. Esta imagen del fin de semana puede ser la gota que derramó el vaso para que el argentino reciba algún escarmiento formal.

Adicional, varios personajes que fueron parte del gremio arbitral han externado su postura. Primero, califican a Karen como una persona de respeto que no gusta del conflicto. Segundo, han señalado a Nicolás como un entrenador de difícil gestión dentro y fuera del campo.