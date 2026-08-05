¿Qué puesto ocupará Bruno Guimarães entre los fichajes más caros del Arsenal?

El Arsenal está a punto de cerrar el largamente esperado fichaje del capitán del Newcastle United, Bruno Guimarães, quien se convertirá en el segundo jugador más caro en la historia del club, según diversas informaciones.



Este artículo ha sido originalmente publicado en SI FC

Por segundo verano consecutivo, el Newcastle se ha visto envuelto en una tensa saga de traspasos que parece haber culminado con la compra de su mejor jugador por parte de los vigentes campeones de la Premier League. Guimarães estaba convencido desde hace tiempo de dejar Tyneside para marcharse a la capital, pero lograr el visto bueno de la directiva ha llevado mucho más tiempo.



El Newcastle está listo para autorizar la salida de Guimarães por la elevada cifra de 101 millones de dólares, según ha informado The Athletic, tras alcanzarse un acuerdo entre ambas partes. El jugador de 28 años seguiría así los pasos de Sandro Tonali y Anthony Gordon al abandonar St James’ Park este verano mediante operaciones de gran coste, culminando un éxodo que, al parecer, llevó a Eddie Howe a presentar su dimisión como entrenador. Mikel Arteta tendrá una perspectiva muy distinta de todo este asunto desde el banquillo del Arsenal.



Los fichajes más caros de la historia del Arsenal - rankeados

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Kontenthaus/GettyImages

Cuando los directivos del Arsenal redactaron el anuncio de contratación para el Athletic News en 1925, buscaban un entrenador "que no gastara grandes sumas en fichajes". Está claro que Arteta aceptó un planteamiento muy distinto.



Si se concreta el fichaje de Guimarães por la cifra que se baraja, este se situaría justo por detrás de Declan Rice en la lista de las adquisiciones más costosas del Arsenal, la mayoría de las cuales se han producido bajo la dirección de Arteta.



Cuatro de los diez fichajes más caros en la historia del club se realizaron tan solo el verano pasado, con las llegadas de Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres y Noni Madueke por una suma conjunta superior a los 300 millones de dólares.



Jugador Procedencia Valor Declan Rice West Ham (2023) $135.000.000 Bruno Guimarães Newcastle (2026) $101.000.000 Nicolas Pépé Lille (2019) $92.000.000 Kai Havertz Chelsea (2023) $87.000.000 Martín Zubimendi Real Sociedad (2025) $81.000.000 Eberechi Eze Crystal Palace (2025) $80.000.000 Viktor Gyökeres Sporting de Lisboa (2025) $77.000.000 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund (2018) $74.000.000 Ben White Brighton (2021) $68.000.000 Noni Madueke Chelsea (2025) $65.000.000

*Datos de Transfermarkt. Se asume que el traspaso de Guimarães se concreta por la cifra informada.

Quizás no sorprenda que el gasto del Arsenal se haya disparado bajo la dirección de Arteta, dada su conciencia sobre los aspectos financieros. "El presupuesto es como cuando organizas tu boda. Planificas la boda con tu mujer y le das un presupuesto, pero la cifra nunca es menor: siempre acaba siendo mayor", explicó el técnico vasco el verano pasado.



"Cuando construyes una casa, el coste siempre aumenta. Es algo habitual. Te preparas para distintos escenarios, pero luego surgen imprevistos. Hay muchísimas variables posibles, aunque existe un presupuesto. Siempre tenemos una idea de lo que podemos hacer, de qué podemos mejorar y de cuáles serán las prioridades; luego, vemos si es posible llevarlo a cabo". agregó.



Arteta no es el único responsable del astronómico gasto del Arsenal. La operación por Guimarães está destinada a superar la desastrosa contratación de Nicolas Pépé en 2019, que costó 92 millones de dólares y que, a la postre, precipitó el fin de la etapa de Unai Emery en el club.

¿Bruno Guimarães vale 100 millones de dólares?



Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

Aunque el fichaje de Guimarães fue indudablemente costoso, no representa una cifra astronómica como podría parecer a primera vista. El Newcastle fichó a Guimarães procedente del Lyon en 2022 por unos 58 millones de dólares, en una de las primeras grandes apuestas de la nueva propiedad saudí.



Al renovar su contrato por cinco años en octubre de 2023, se incluyó una cláusula de rescisión temporal de 135 millones de dólares. El Arsenal ha evitado llegar a esa cifra, que es lo que el Tottenham Hotspur desembolsó por su excompañero Sandro Tonali (dos años menor, pero con un contrato de mayor duración).



En el contexto general de los fichajes de este verano, la operación por Guimarães habría sido la quinta más cara, situándose además muy por debajo del coste de Mateus Fernandes, fichado por los Spurs en 114 millones de dólares. Elliot Anderson, otro jugador de la misma demarcación, supuso para el Manchester City un desembolso récord en el fútbol británico de 156 millones de dólares, cifra que poco después superó el traspaso de Morgan Rogers al Chelsea en 157 millones.



Guimarães posee tanto talento como estos jugadores, si no más, pero la valoración de un traspaso debe ajustarse a lo que el jugador aporta específicamente al club que realiza la inversión. El Arsenal ya cuenta con una plantilla sólida de centrocampistas fiables, cualquier pareja formada por Rice, Martín Zubimendi, Myles Lewis-Skelly y Mikel Merino sería la envidia de muchos para jugar por detrás de Martin Ødegaard o Eberechi Eze, pero Guimarães aporta a Arteta un plus de calidad contrastada en la Premier League, permitiéndole realizar rotaciones efectivas en la plantilla.



Rice y Zubimendi llegaron agotados físicamente al final de la temporada 2025-26. Tanto las selecciones de Inglaterra y España como el Arsenal, que sufrió un notable bajón de rendimiento en los últimos meses de la campaña, se percataron de ello. Guimarães cuenta con la versatilidad necesaria para sustituir a cualquiera de ellos o jugar a su lado, garantizando así que los Gunners no se vean tan sobrecargados en su intento de dar continuidad al éxito nacional logrado la temporada anterior.