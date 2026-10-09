¿Qué se tiene en cuenta para votar el Balón de Oro? Los criterios para elegir al ganador

La ceremonia 70° del Balón de Oro se realizará el 26 de octubre en Londres. Los candidatos ya están definidos y las elecciones de los periodistas se completaron el 28 de septiembre, ahora solo resta conocer quiénes sucederán a Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí, vencedores de los premios masculino y femenino en 2025.

Los títulos que ganaron suelen ser el principal tema de conversación alrededor del galardón, pero no son el único aspecto que se considera para elegir al mejor futbolista del mundo. France Football establece tres criterios específicos que los integrantes del jurado tienen que evaluar antes de emitir sus votos.

Desde 2022, además, el premio dejó de considerar el año calendario y comenzó a evaluar el rendimiento durante una temporada deportiva. Para la edición de este año, el período comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026 incluyó el Mundial, entre otras competencias.

¿Cuáles son los criterios para votar el Balón de Oro?

Balon de Oro | FRANCK FIFE/GettyImages

1. Rendimiento individual

Es el principal criterio para determinar quién merece recibir el Balón de Oro. Los periodistas tienen que evaluar las actuaciones de cada candidato, su influencia en los partidos y su aporte en los momentos importantes.

Este apartado permite distinguir a los futbolistas que sobresalieron por sus propias actuaciones, independientemente de los resultados obtenidos por sus equipos. Los goles, las asistencias y las intervenciones que contribuyeron a definir partidos forman parte del análisis.

2. Rendimiento y logros del equipo

El segundo criterio contempla los resultados obtenidos por los clubes y las selecciones nacionales durante el período evaluado.

Los títulos conquistados, las actuaciones en las principales competencias y la participación de cada futbolista en los éxitos de sus equipos son elementos que intervienen en la elección.

En 2026, el Mundial masculino tiene especial relevancia dentro de este apartado porque el torneo quedó incluido en las fechas establecidas por France Football. Además, se consideran las competencias nacionales e internacionales disputadas durante ese intervalo.

De todas maneras, vale aclarar que ganar un campeonato no garantiza recibir el galardón.

3. Clase y juego limpio

El tercer criterio está relacionado con el comportamiento de los candidatos y el respeto por los principios deportivos.

Los integrantes del jurado deben considerar la conducta de los futbolistas, su actitud con sus compañeros y rivales y el cumplimiento de las normas del juego.

Es una evaluación que va más allá de las estadísticas y los trofeos ganados, y contempla la deportividad de quienes aspiran al reconocimiento.

Estos tres aspectos tienen que analizarse en orden de importancia. Esto significa que el rendimiento individual ocupa el primer lugar, seguido por los logros de los equipos y, finalmente, la conducta deportiva.

¿Quiénes evalúan los criterios del Balón de Oro?

La elección está a cargo de un jurado internacional compuesto por periodistas especializados. En la categoría masculina participa un representante de cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA, y en la femenina intervienen periodistas de las primeras 50 naciones.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024 | FRANCK FIFE/GettyImages

Cada votante selecciona a diez de los 30 futbolistas nominados y los ordena del primero al décimo según sus méritos durante el período evaluado.

El primer lugar recibe 15 puntos, el segundo obtiene 12 y el tercero suma diez. A partir de allí, las posiciones restantes reciben ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos y un punto, respectivamente.

El candidato que suma la mayor cantidad de unidades gana el Balón de Oro. Si dos futbolistas terminan empatados, se considera quién recibió la mayor cantidad de votos en el primer puesto. Si la igualdad continúa, se revisan las elecciones del segundo lugar y así sucesivamente.

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