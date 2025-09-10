Hasta el ciclo clasificatorio de cara al Mundial 2026, la Conmebol históricamente disponía de un formato en que cuatro selecciones sudamericanas se clasificaban de manera directa, mientras que la quinta plaza debía disputarse mediante un repechaje interconfederativo.



En esta modalidad, el quinto lugar de Sudamérica enfrentaba a una selección de otra confederación —como Asia u Oceanía— para definir su acceso al torneo mundialista.

Comparativa con el nuevo formato

Para la cita mundialista del año próximo, el formato cambió radicalmente: la Conmebol ahora cuenta con seis plazas directas y una adicional para repechaje, eliminando la vieja limitación. Con este nuevo esquema, muchas selecciones que antes debían conformarse con posiciones de repechaje ahora acceden directamente, aumentando las posibilidades de representación sudamericana en la máxima cita futbolera

2º Brasil (28)

3º Uruguay (27)

4º Ecuador (26)

-----------------

5º Colombia (25)

-----------------

6º Paraguay (25)



Lo que habría sido esta jornada con el formato tradicional de clasificación (4 plazas directas y 1 repesca)...



Lo que nos han robado con lo de las 48… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 9, 2025

Tras la última fecha disputada el martes 9 de septiembre, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay se clasificaron directamente al Mundial. Mientras que Bolivia será la representante en el repechaje. Es decir, solamente Venezuela, Perú y Chile se quedaron sin nada.

¿Qué selecciones sudamericanas habrían clasificado al Mundial 2026 con el anterior formato de Eliminatorias?

Con el anterior formato, Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay habrían clasificado directamente. Mientras que Brasil habría tenido que disputar el repechaje por primera vez en su historia.



Paraguay y Bolivia habrían quedado eliminadas.

Selecciones que accedían directamente

Los países que definían su boleto de forma automática eran los primeros cuatro del torneo eliminatorio. Tradicionalmente, equipos con amplio historial como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador o Colombia eran los habituales protagonistas.



El repechaje, por su parte, solía quedar reservado para selecciones como Paraguay, Perú o incluso Chile, que terminaban en un quinto puesto peleado hasta el final de la fase de grupos

El repechaje en acción

Un ejemplo claro ocurrió en el ciclo rumbo a Qatar 2022: Perú, tras terminar quinto, debió enfrentar a Australia, representante de Asia, en un partido único. Ese encuentro terminó en empate y se definió en penales, con triunfo australiano y eliminación peruana