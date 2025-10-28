¿Qué son los "derechos de descubrimiento" o Discovery Rights en la MLS?

Es bien sabido que la Major League Soccer está fuera de lo convencional dentro del fútbol mundial y es que no solo tienen un calendario distinto al resto en el mundo, si no que muchas otras situaciones como la adquisición de futbolistas presenta varias complejidades que pueden ser difíciles de comprender.

Una más de ellas son las Listas de Descubrimiento o Discovery Rights, que se han convertido en un elemento clave en la conformación de las plantillas de los clubes de la MLS.

Una Lista de Descubrimiento permite a un club de la MLS obtener los derechos de un jugador si este desea unirse a la liga. Los clubes primero deben agregar al jugador a su lista y luego confirmarla con la oficina de la liga para asegurarse de que no esté en las listas de otros clubes.

Cada franquicia puede tener hasta siete jugadores en su lista al mismo tiempo, y pueden agregarse o eliminarse independientemente del estado de la ventana de transferencia.

Si bien cualquier jugador que no pueda agregarse a una plantilla de la MLS a través de otra vía de construcción de plantilla es elegible para el estado de Lista de Descubrimiento, generalmente está reservado para jóvenes promesas, extranjeros, figuras mundiales o, a quienes un club quiere agregar si surge la oportunidad.

La regla de Discovery Rights es importante para la creación de las plantillas en la MLS | Rich Storry/GettyImages

Ejemplos de Discovery Rights en la MLS

En 2022, el Sporting Kansas City tenía a Cristiano Ronaldo en su Discovery Rights durante su rescisión de contrato con Manchester United. Con el interés en traerlo a la MLS, el Sporting tuvo la primera opción para negociar con él. En 2023 pasó lo mismo con Lionel Messi que habría estado en la lista del Inter Miami y quien terminó firmando con el club ese mismo año.

Cristiano Ronaldo habría estado en la lista de descubrimiento del SKC en 2022 | Visionhaus/GettyImages

El ejemplo más reciente es sobre el mediocampista belga que dejó el Manchester City, Kevin De Bruyne, quien estuvo en la lista de descubrimientos del Inter Miami CF, lo que significa que el club de Fort Lauderlade llegó a tener la primera oportunidad de traerlo a la liga. Sin embargo, el atacante decidió ir al Napoli, seducido por otro reto en Europa.

Las listas no suelen hacerse públicas. Sin embargo, los equipos pueden intercambiar los Derechos de Descubrimiento de un jugador si el club que lo posee no logra un acuerdo; algo que tenía que haber sucedido entre Miami y otro club si De Bruyne decidía ir a la MLS con otra divisa.

Marco Reus es figura del Galaxy de la MLS | Ronald Martinez/GettyImages

Otro ejemplo como este es el de 2024, cuando Marco Reus se unió al LA Galaxy obligó al club de California a pagarle a Charlotte FC 400.000 dólares, ya que Charlotte tenía un derecho de preferencia debido a que Reus estaba en su Lista de Descubrimiento.

A grandes rasgos de esto va el Discovery Rights en el campeonato estadounidense, otra de la reglas extrañas de esta liga que como todos los deportes en Estados Unidos pretenden tener un mecanismo más orientado al control de la liga sobre sus franquicias.