¿Qué técnico se posiciona como el posible reemplazo de Doménec Torrent?

El pasado verano, Rayados de Monterrey apostó por la firma de Doménec Torrent considerando que el técnico tenía los enteros para domar a una plantilla tan nutrida como la de los regios. Las primeras sensaciones han sido positivas, sobre todo por lo visto en el Mundial de Clubes, sin embargo, de a poco la cosa ha cambiado.

El equipo inició de forma muy positiva la Liga MX. Fueron líderes del torneo durante varias semanas. Sin embargo, en cuanto han llegado los rivales de su nivel, el desplome ha sido radical. Hoy están incluso fuera de los 4 mejores del torneo y la continuidad del ex asistente de Guardiola va sobre el limbo.

De acuerdo con el reporte de ESPN, si Rayados no se hace con el título de la Liga MX, el área deportiva del club valorará a profundidad del futuro de Torrent. Dentro de las decisiones a tomar no se descarta que el cuadro regio despida al entrenador, al grado que tiene un reemplazo sobre la mesa.

El técnico en cuestión es Martín Anselmi. La fuente afirma que ya hubo un primer llamado de la gerencia de Rayados con el ex entrenador de Cruz Azul para sondear su disponibilidad de cara al mercado de invierno. La respuesta ha sido positiva por lo que el optimismo crece.

El entorno de Anselmi habría comunicado a la gente de Monterrey que el técnico está hoy mismo en Italia continuando con su preparación. Sin embargo, en cuanto los Rayados llamen al entrenador para ofrecerle de forma total el puesto, Martín aceptará sin mucho qué pensar.

Martín fue llamado por otros equipos de la Liga MX luego de su paso por el Porto. Sin embargo, ninguno de los otros pretendientes resulta tan atractivo para el entrenador como si lo es el equipo del norte de México.

