¿Qué tiene que pasar para que Tigres y Rayados se enfrenten en semifinales?

Tigres y Rayados ya hicieron su tarea: están en semifinales. Pero antes de entusiasmarse con un Clásico Regio en pleno duelo por el pase a la final, hay que despejar la pregunta que hoy domina la conversación: ¿qué tiene que pasar para que Tigres y Rayados se enfrenten en las semifinales por el torneo de Apertura 2025?

La historia reciente de ambos equipos le puso drama al asunto. Tigres UANL firmó una de esas noches que alimentan leyendas. Llegaban con un 3-0 en contra ante los Xolos de Tijuana, obligados a golear por mínimo tres tantos para sobrevivir. Con un 5-0 que retumbó en el estadio Universitario, el equipo dirigido por Guido Pizarro borró cualquier duda y se metió de lleno en la pelea por el título, desatando una celebración que hace mucho no se veía en el Volcán.

✈️🐯 ¡Aerolíneas La U para el empate global y la erupción del Volcán! 🤯🌋@CervezaTecate pic.twitter.com/xjtVpx0jOM — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 30, 2025

Rayados, mientras tanto, resolvió su serie con menos estruendo pero con la misma efectividad. Perdieron 2-1 ante el América en el estadio Ciudad de los Deportes, pero el 2-0 conseguido en la ida en el BBVA les dio el global de 3-2. No brillaron, pero avanzaron. Y en liguilla, avanzar es lo único que importa.

Don Germán Berterame.🔥¡El gol que nos metió a la Semifinal!👊🏼👏🏼pic.twitter.com/NzwBKqAG9P — Rayados (@Rayados) November 30, 2025

Ahora sí, lo esencial: el camino al Clásico Regio en semifinales depende de un solo partido, uno que ni Tigres ni Monterrey juegan… pero del que dependen.

Para que Tigres y Rayados choquen en la semifinal, Chivas debe vencer hoy al Cruz Azul. Si son los cementeros los que avanzan, Tigres jugaría contra ellos, mientras que Rayados se enfrentaría a los Diablos Rojos del Toluca.

En cualquiera de las dos llaves, Tigres cerrará la serie en casa, premio a su posición en la tabla. Rayados, por su parte, deberá adaptarse al rival que le toque.

El veredicto final no depende de ellos. Esta noche, todo pasa por lo que haga Chivas. Si ganan, el norte se enciende. Si no, habrá que aplazar el clásico… al menos una ronda más.

