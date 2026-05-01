Queda definido el futuro de Anthony Martial dentro de Monterrey

En septiembre del año pasado, Anthony Martial llegó al Monterrey sobre el cierre del mercado de verano como el fichaje bomba final de la plantilla. El delantero arribó desde el AEK de Atenas, club en el cual no tuvo un rendimiento a la altura de lo esperado y que decidió darle salida al francés decepcionados por su nivel.

Valorando el poder de su nombre, en Rayados esperaban que Martial pudiese encontrar un último pico de rendimiento a la alza dentro de la Liga MX. No fue el caso. Su firma ha sido uno de los peores errores de la gestión de José Antonio Noriega al frente de Monterrey. Una falla que la nueva administración busca resolver.

¡YA NO LO QUIEREN!



Desde Monterrey informan que la directiva de Rayados ya tiene decidido que Anthony Martial será la primera baja del equipo de cara al próximo torneo.



El ex del Manchester United fue presentado por todo lo alto en septiembre de 2025 y firmó por 2 años + 1… pic.twitter.com/UcJltMqWPO — Andre Marín (@andremarinpuig) May 1, 2026

Fuentes cercanas a Rayados confirman que el club ha tomado la decisión de no seguir de la mano con el jugador. El francés no sólo ha mostrado un nivel de competencia muy por debajo de lo estimado en el inicio, sino que además, ha tenido algunos comportamientos en cuanto a actitud que no han sido del gusto de nadie en Monterrey.

En todo caso concretar la baja del galo no será sencillo. El jugador tiene un año de contrato por delante, por lo que, si el club quiere darle salida, deberán aceptar perder dinero. No obstante, primero buscarán que sea el mismo Martial quien decida tomar la maleta y salir de México.

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Sin embargo, entiende que lo anterior es poco realista. Martial tiene de su lado el poder del contrato. Siendo el caso, el escenario más factible es que los Rayados tengan que compensar al francés con la cifra correspondiente al resto de su contrato.

Martial percibe entre 1,5 y 2 millones de dólares por año. En torno a tal cantidad gira la compensación que deberán abonar en el norte del país a la cuenta de banco de Anthony.

MÁS NOTICIAS SOBRE MONTERREY