Queda definido el futuro de Santiago Giménez de cara a la próxima temporada

La etapa de Santiago Giménez con el Milán está siendo un caos. El mexicano llegó al gigante de Italia luego de un rendimiento superlativo con el Feyenoord. El conjunto de la ciudad de la moda puso 35 millones de euros por su firma en el invierno de 2025. El club tenía la ilusión de que el mexicano fuese el goleador que tanto han carecido por años.

El inicio fue muy llamativo. Su rendimiento e impacto inmediatos. Cerró la segunda mitad de la temporada pasada dentro de lo regular. A pesar de ello, en el verano pasado se buscó su traspaso pues el técnico Massimialiano Allegri no le tenía en planes. La salida no se dio en ese momento, pero este mercado todo apunta hacia allá.

SALIDA SEGURA 😳



Parece que la historia que prometía ser un ‘cuento de hadas’ le han llegado las doce y se convirtió en calabaza, Santiago Giménez apunta a salir del Milan.



🤯 Marco Guidi en La Gazzetta dello Sport reporta que si llega una oferta de 20-25 MDE, el Milan estaría… pic.twitter.com/xGyF881v70 — Futbol Total (@futboltotal) May 6, 2026

La Gazzetta dello Sport reporta que el Milán tiene la decisión tomada con Giménez. El cuadro italiano no esperará más al mexicano. Entre lesiones y bajas de nivel, su aporte de la temporada se reduce a un gol en todo el curso. Esta cifra no es lo que se esperaba del exjugador del Feyenoord, por lo que su ciclo está por cerrar.

Todo indica que Allegri se mantendrá como el técnico del club. Siendo el caso, el entrenador de nueva cuenta promueve la baja del seleccionado por México. Santiago no cumple con el perfil de centro delantero que busca el entrenador italiano.

AC Milan Training Session | Giuseppe Cottini/GettyImages

El club comparte la postura del entrenador y se alistan para la venta del delantero. Entienden además que perderán dinero en el camino. No esperan recuperar los 35 millones de euros invertidos. Si alguien pone entre 20 y 25 millones de la misma moneda, aceptarán sin nada qué pensar.

Giménez y su entorno saben que el futuro del jugador ya está en el limbo. Sin embargo, hoy mismo no hay un destino definido para el delantero.

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